7. august 2024 Rastislav Búgel Ostatné športy Olympionik je HITOM internetu: Mohol prekonať rekord, latku zhodil svojím... UPS! Francúzsky olympionik sa v priebehu sekundy stal internetovým hitom. Tentoraz však za to nemohol jeho skvelý výkon, ale chyba, ktorá pobavila celý svet.

21-ročný francúzsky skokan o žrdi Anthony Ammirati sa mohol zapísať do histórie. Takmer totiž počas olympiády prekonal rekord. Namiesto toho sa z neho stala internetová senzácia.

Zradil ho vlastný rozkrok

Anthony sa pokúsil prekonať hranicu 570 centimetrov. To sa mu však nepodarilo.

O latku totiž zavadil svojím prirodzením, tá spadla a on sa neprebojoval do finále.

Po kurióznom momente netajil rozčarovanie. „Som sklamaný! Cítil som sa výborne a pretekal som bez stresu. Tešil som sa na domáce publikum,“ komentoval hneď po nevydarenom pokuse.

Neuveriteľná ponuka

Video s chybou, za ktorú mohla jeho mužská „pýcha“ sa stalo virálnym. Mohol za to aj tesný športový úbor, ktorý vyrysoval doslova všetko, čo mal skrývať. A hoci športovec nezískal vysnívanú olympijskú medailu, na stole mu pristála poriadne pikantná ponuka.

Portál TMZ informoval, že stránka pre dospelých športovcovi ponúka neuveriteľnú sumu.

„Keby to bolo na mne, ocenil by som ťa za to, čo všetci videli. Ako milovník aktivít zameraných na rozkrok by som ti rád ponúkol až 250 000 dolárov výmenou za 60-minútovú šou pred webkamerou, v ktorej by si predviedol svoj „tovar“. Samozrejme, bez latky," písalo sa v liste, ktorý Anthonymu adresoval viceprezident spoločnosti, ktorá prevádzkuje pikantný web.

French athlete Anthony Ammirati failed the 5.70 height pole vault because of his asset. #IKYK #Paris2024 https://t.co/qWnr1QbFzy — @pauloinmanila and 99 others (@pauloMDtweets) August 3, 2024

