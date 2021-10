Zdroj: ©HayDmitriy/Fotky&Foto Online stávkari si prídu na kráľovské uvítacie bonusy Rozvoj online tipovania neustále pokračuje, čoho výsledkom sú stále rozsiahlejšie a zaujímavejšie služby v ponuke stávkových spoločností. Pekným príkladom sú vstupné bonusy, s ktorými sa jednotlivé kancelárie takmer "pretekajú" v snahe zaujať nového klienta. 15. október 2021 Tlačové správy

15. október 2021 Tlačové správy Online stávkari si prídu na kráľovské uvítacie bonusy Rozvoj online tipovania neustále pokračuje, čoho výsledkom sú stále rozsiahlejšie a zaujímavejšie služby v ponuke stávkových spoločností. Pekným príkladom sú vstupné bonusy, s ktorými sa jednotlivé kancelárie takmer "pretekajú" v snahe zaujať nového klienta.

Z vyrovnaného konkurenčného prostredia potom vie veľmi dobre profitovať práve užívateľ, ktorý má na výber z niekoľkých možností.

Vstupné odmeny na slovenskom trhu

Získať si stabilného klienta, ktorý bude kontinuálne využívať služby tipovacej spoločnosti, môže byť trochu beh na dlhú trať. Jednotlivé firmy sa preto snažia čo najviac vyšperkovať už začiatok cesty každého tipéra a to tým, že mu z vďaky za registráciu venujú vstupnú odmenu. Tá môže mať rôzne podoby. Najčastejšie natrafíte na registračné bonusy stávkových kancelárií do určitej výšky za váš prvý vklad, stávky bez rizika alebo tipovací kredit.

Napríklad v Tipsporte ocenia vašu registráciu odmenou až do výšky 4-tisíc eur a k tomu vám pribalia aj 20-eurový kredit na prvé tikety. Ak si zoberiete zo Synottipu bonus, budete si užívať hneď niekoľko odmien súčasne. Vstupný dar je o tisícku vyšší ako v Tipsporte a namiesto kreditu dostanete bezrizikovú stávku až do výšky 50 eur.

O niečo pestrejšie „štartovné“ nájdete vo Fortune, kde máte pri vstupe do komunity tipérov na výber až z troch výhod. Prvou je stávka bez rizika v maximálnej hodnote 40 eur, k tomu 40-eurový kredit na tipovanie a ešte aj 40 voľných pretočení do casina. Ťažiť však môžete aj z druhej možnosti, ktorá predstavuje 20-eurový kredit na prvú stávku. Poslednou možnosťou je registračný bonus do výšky tisíc eur.

Približne rovnako sa s registračnými odmenami „vyhrali“ aj v DOXXbete. Pri vstupe do tejto stávkovej kancelárie vás čaká odmena do výšky 2-tisíc eur a bezriziková stávka za 20 eur.

Kde využiť vstupné odmeny

Dostať určitý kapitál na úvod vášho hrania – to predstavuje veľmi príjemný začiatok. A práve ten môžete zužitkovať pri tipovaní rôznych športových podujatí, ktoré svet ešte len čakajú v najbližšej dobe. Medzi ne sa už radí aj čerstvo rozbehnutá NHL, ktorá dopĺňa v kurzovej ponuke európske hokejové súťaže. Veľa diania nájdete aj na futbalových trávnikoch, kde sa odohrávajú elitné európske ligy, klubové súťaže pod hlavičkou UEFA či kvalifikácia na najbližší futbalový svetový šampionát.

Pomaly však prichádza aj sezóna zimných športov. Finišuje aktuálny tenisový ročník a aj seriál Formuly 1. Našťastie, svet tipovania už nečelí kríze nedostatku športov, ktorá ho postretla počas prvej vlny pandémie. Časy, keď sme tipovali sumo sú už síce preč, no aj tento šport v kurzovej ponuke zostáva. S príchodom nového roka sa začne ďalší ročník motoristického podujatia Rally Dakar. Kým však k tomu dôjde, uskutočnia sa tiež atraktívne MMA podujatia a to napríklad pod hlavičkou UFC či Oktagonu.

Zodpovedné tipovanie

Tipovanie je istý druh hazardu. Preto by ste mali pri využívaní tohto druhu zábavy dbať na určité zásady. V prvom rade stávkujte len u overených spoločností, ktoré majú licenciu na prevádzku. Ak sa chcete vyhnúť nebezpečným stránkam, prípadne si overiť, či je spoločnosť, ktorá vás zaujala dôveryhodná, pozrite si zoznam zakázaných sídiel. Tie nájdete na webe ÚRHH.

Ďalej myslite na to, aby ste si z tipovania nevytvárali zdroj príjmu. Berte to len ako druh zábavy a odreagovania. Aj pre zvýšenie vašej šance na správne predikovanie výsledkov, by ste mali tipovať len v dobrom psychickom rozpoložení. No a pre bezpečnejšie stávkovanie by ste mali mať stanovený limit, respektíve rozpočet, ktorý môžete počas určitého časového obdobia minúť.

