Zdroj: TASR/AP Opäť sa nám zídu teplé bundy a čiapky: Slovensko čaká sneženie a mrazy! Jarné počasie, aké uplynulé dni vládlo na Slovensku, už dnes vystrieda zima. Na naše územie dorazí výrazné ochladenie so snehom a mrazmi. 5. marec 2021 Zo Slovenska

5. marec 2021 Zo Slovenska Opäť sa nám zídu teplé bundy a čiapky: Slovensko čaká sneženie a mrazy! Jarné počasie, aké uplynulé dni vládlo na Slovensku, už dnes vystrieda zima. Na naše územie dorazí výrazné ochladenie so snehom a mrazmi.

Zdroj: TASR/AP

Uplynulé dni prevládalo na našom území teplotne nadpriemerné počasie, no už v priebehu dnešného dňa sa na Slovensko vráti zima.

Sneženie a dážď

Počasie na našom území podľa iMeteo.sk v noci ovplyvňoval studený front, ktorý na Slovensko vráti nízke teploty aj zrážky. Zatiaľ čo v polohách do 500 metrov pôjde o zrážky dažďové, nad touto hranicou bude snežiť. „Sneženie by sa v priebehu ranných hodín malo na našom území rozširovať od severu. Snežiť by malo predovšetkým v Žilinskom, v Prešovskom a na severe Banskobystrického a Košického kraja,“ informuje portál.

Na krajnom severe sa môže výška novej snehovej pokrývky pohybovať aj okolo 10 centimetrov snehu, čo môže spôsobiť komplikácie v doprave. Na zvyšku územia Slovenska treba počítať skôr s dažďom.

Počas zajtrajšieho dňa treba počítať aj s ochladením. „Maximálne denné teploty by sa mali pohybovať od +1 °C na severe po +10 °C na juhu nášho územia,“ informuje iMeteo.sk s tým, že ešte chladnejšie bude v sobotu, kedy by mali denné maximá dosiahnuť len –4 až +2 °C.

Ochladenie ale nebude dlhodobé. „Už od soboty sa bude postupne otepľovať. Na aktuálne nadpriemerné hodnoty by ale teplota v najbližších desiatich dňoch vystúpiť nemala,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: Dnes24.sk