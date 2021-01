21. január 2021 ELA Magazín Numerologička o roku 2021: Vytriezvieme z ilúzií, pravda urobí poriadky s klamármi

Dnešný deň je takpovediac v niečom magický. V dátume 21. 1. 2021, navyše v 21. storočí, môžeme trikrát vidieť číslo 21. Čo to znamená a ako tento rok vidí numerologička?

Známa numerologička Lívia sa tajomstvu odhaľovania čísel a ich širších súvislosti s prepojením na náš život venuje už dve desaťročia. Pre čitateľov Dnes24 priblížila, aký by mal byť rok 2021 z pohľadu numerológie.

Silný dátum

Opýtali sme sa jej aj na dnešný symbolický dátum 21. 1. 2021 v 21. storočí. „Tento dátum znamená uvoľnenie napätia, vyslobodenie sa z područia tyrana či manipulátora. Je to začiatok procesu uvedomenia si vlastných hodnôt a kvalít. Ide o energiu svetla, tak sa nechajme prekvapiť. V dátume môžeme vidieť číslo 21 trikrát, čo znamená, že energia svetla je trojnásobne silnejšia ako v iné dni,“ prezrádza nám Lívia.

Rok 2021 je rokom zmien, pretože má z hľadiska numerológie priradenú číslicu 5.

Energia čísla päť prináša na svet kvalitatívne nových vodcov, ktorí sú duchovne, morálne, intelektuálne a emocionálne na vyššej úrovni a prešli transformáciou.

Budú to osvietení ľudia, ktorí pomôžu svetu odpútať sa od prežitkov, dogiem a uvoľnia cestu k vykúpeniu sa z hriechov z minulosti. Ľudstvo bude hľadať skrytý význam neobjasnených záležitostí.

Pravda urobí poriadky

Prežívanie pocitov a trápenie sa vedú k múdrosti. Pravda je niekedy bolestivá, ale prederie sa na povrch a so zapredancami, klamármi i falošníkmi urobí poriadky. Zároveň prináša svetlo a uvedomelosť do temnoty a nevedomosti. V tomto období dochádza ku spojeniu minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

„Vibrácia roka sa postará o vyššiu ochranu pred vonkajšími útokmi. Ľudia budú hľadať zmysel života, pravdu a radosť z poznania. Človek dostane chuť ďalej sa vzdelávať, nadobudnúť nové informácie a zvýšiť si kvalifikáciu,“ vysvetľuje Lívia.

Bude veľké množstvo pracovných ponúk v oboroch ako je učiteľ, poradca, lektor, vedecký pracovník, psychológ, lekár či terapeut.

Netolerancia, pokrytectvo, arogancia a necitlivosť bude v priebehu roka potrestaná. Dochádza k vytriezveniu z klamlivých ilúzií a k prekonaniu zbožných ideálov.

Bude nutné sa postaviť svojim starým strachom a obavám z budúcnosti. Stretnete sa aj s duchovným majstrom alebo si nájdeme vlastné životné poslanie. Mnohí z vás budú vyhľadávať skupiny usilujúce o osobný rast.

Hlbší zmysel vzťahov

V oblasti vzťahov narastá dôvera a duševná spriaznenosť. Mnohí sa zamilujú a budú hľadať hlbší zmysel lásky v jej najčistejšej a najdokonalejšej podobe. Falošné a vykonštruované vzťahy nemajú budúcnosť.

V citovej a rozumovej rovine dochádza k harmónii medzi mužskou a ženskou energiou. Tento rok je k riešeniu rodinných záležitostí najvhodnejší. Naskytnú sa vám príležitosti aj na odstránenie nedorozumení či rodinných sporov a vyrovnanie starých dlhov.

„Ľudia budú hľadať to pravé povolanie a hlbší zmysel svojej práce. Zostanú verní vlastným predsavzatiam, dajú si záležať na dobrej reputácii a lojalite. Mnohí uskutočnia svoje tvorivé nápady a zhmotnia svoje predstavy, pretože duchovná energia roka kreativite skutočne praje,“ približuje numerologička.

Ako to bude so zdravím? Tento rok dochádza k regenerácii tela aj duše. Do bežného života sa pokúste zaviesť nové stravovacie návyky s dôrazom na zdravú výživu. Vďaka tomu naštartujete proces uzdravenia a dosiahnete duševnú rovnováhu.

Ilustračné foto