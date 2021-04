Zdroj: TASR/Jakub Kotian Opozícia chce nový príspevok až 300 eur na dieťa! Čo urobí vláda? Hlas-SD chce navrhnúť jednorazovú pomoc rodinám s deťmi. Štedrý príspevok by patril každému nezaopatrenému dieťaťu. Jedna koaličná strana naznačila súhlas. 12. apríl 2021 MI Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Oficiálne štatistiky hovoria jednoznačne – počas pandémie najviac finančne trpia rodiny s deťmi. Najmä, ak rodičia prišli o možnosť zárobku a štátna pomoc prichádza len pomaly a v slabej výške. Opozičný Hlas-SD im chce aspoň jednorazovo pomôcť. Jedna koaličná strana už naznačila, že sa možno pridá.

Slabá pomoc

Odborníci už dávno vládu upozorňovali, že by mali viac finančne stimulovať ľudí, ktorí počas pandémie musia zostať doma, či už z dôvodu vlastnej PN, alebo s deťmi na OČR.

Koalícia sa až teraz rozhýbala a schválila na apríl zvýšenie pandemickej OČR na 75% vymeriavacieho základu. Rovnaký návrh pritom bol v parlamente už na jeseň, ale poslanci ho odmietli, pretože bol opozičný.

„Zvýšenú OČR schválili až teraz v apríli, keď už deti idú do škôl, takže už to tak veľmi netreba. Veľmi ma to mrzí, lebo rodičia to mohli dostávať už pol roka,“ uviedol Peter Pellegrini na pondelkovej tlačovke.

Rodiny budú trpieť

Zdôraznil, že po pracovníkoch v prvej línii budú následkami pandémie najviac trpieť práve rodiny, ktoré okrem seba musia živiť a šatiť aj deti. A nielen to. Školákom museli rodičia nakúpiť počítače a technické vybavenie, aby sa mohli vzdelávať doma. Štát na to nijako neprihliada a pomoc smeruje najmä do záchrany ekonomiky.

„Treba sa viac zamerať na bežných ľudí. Preto predložíme zákon, ktorý navrhne jednorazovo odškodniť slovenské rodiny,“ uviedol líder Hlasu-SD.

Ako príklad ťažkej finančnej situácie uviedol matku samoživiteľku, ktorá musela s deťmi zostať doma cez OČR dostávala len zhruba polovicu čistého príjmu, teda napríklad 500 eur. Ak má hypotéku a musí sama ťahať celú domácnosť, po pol roku musí byť úplne finančne zdevastovaná.

Štedrá dávka

Preto opozícia prichádza s návrhom, ktorý by mal dať štedrý príspevok každému dieťaťu bez ohľadu na finančnú situáciu jeho rodiny.

„Navrhujeme jednorazovo každému nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na detský prídavok, vyplatiť 300 eur,“ priblížil P. Pellegrini.

Štátnu kasu by to stálo nemalú sumu, konkrétne 300 až 330 miliónov eur. Príspevok by mohlo čerpať zhruba 1,1 milióna detí. Je nepochybné, že takéto opatrenie by Hlasu mohlo pomôcť získať aj ďalšie voličské sympatie. Preto je otázne, či mu to koalícia v parlamente len tak umožní. Sme rodina sa však už ozvala, že je tomu naklonená.

„Oceňujem konštruktívny prístup Borisa Kollára, ktorý povedal, že bude zvažovať podporu tomuto návrhu. Verím, že sa to zapáči aj ostatným členom koalície,“ dodal líder Hlasu-SD.

Ostatné koaličné strany sa k téme ešte nevyjadrili. Ak by však postupovali rovnako ako na jeseň pri návrhu zvýšiť OČR, je len malá pravdepodobnosť, že to prejde. Peter Pellegrini im odkázal, že ich doslova prosí, aby to nezmietli zo stola a je pripravený na akékoľvek zmeny v jeho návrhu.

