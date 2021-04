Zdroj: Facebook.com/Rado Baťo , TASR/Pavel Neubauer Manžel šéfky ŠÚKL zúri: Matovič je ZLOČINEC, patrí do basy a už nech príde Pellegrini! Spor medzi úradníkom ministerstva financií Radoslavom Baťom a šéfom tohto rezortu Igorom Matovičom naberá na obrátkach. Môže za to ostrý status namierený proti bývalému premiérovi. 11. apríl 2021 Milan Hanzel Rôzne

11. apríl 2021 Milan Hanzel Rôzne Manžel šéfky ŠÚKL zúri: Matovič je ZLOČINEC, patrí do basy a už nech príde Pellegrini! Spor medzi úradníkom ministerstva financií Radoslavom Baťom a šéfom tohto rezortu Igorom Matovičom naberá na obrátkach. Môže za to ostrý status namierený proti bývalému premiérovi.

Iste si spomínate, keď po Matovičovej kritike smerom k riaditeľke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzane Baťovej, zavesil jej manžel Radoslav na Facebook telefónne číslo vtedajšieho premiéra. Podal na neho aj trestné oznámenie a teraz sa ozval znovu.

Ďalšia kritika

Igor Matovič, ktorý je už ministrom financií, v piatok na tlačovke nasmeroval kritické slová na ŠÚKL. Podľa neho môže ústav za to, že Rusi žiadajú vrátenie vakcín Sputnik V. Dôvodom má byť to, že ŠÚKL zveril vakcíny na posúdenie laboratóriu, ktoré nie je registrované a ruská strana cíti krivdu. S tým sa stotožnil aj Matovič.

Baťo sa ozval

Manžel šéfky ŠÚKL zavesil na Facebook výhražnú anonymnú správu, ktorá patrila jeho polovičke. Početné vulgarizmy v správe zatienili vyhrážky zabitím členov Baťovej rodiny. „Facebook ma na 24 hodín zablokoval a zmazal post, v ktorom som informoval o vyhrážkach smrťou mojej rodine v dôsledku osobných útokov psychopata Igora Matoviča. Text vraj porušoval pravidlá komunity,“ píše Rado Baťo na sociálnej sieti.

„Pod smradom, ktorý minister financií vypustil na celú krajinu, vedcov a regulátorov obzvlášť, by však nemali zaniknúť podstatné veci. A nemali by sme zopakovať chybu, že dovolíme, aby smrad jeho lajna prekryl to podstatné,“ pokračuje

Vysvetlenie a dodatok

Baťo, ktorý v minulosti pracoval ako novinár a bol poradcom bývalého prezidenta Andreja Kisku, v ďalších bodov podrobnejšie rozoberá vakcínu Sputnik V. Na záver si však nechal ďalšie štipľavé slová, ktoré ako inak, mieri na Matoviča. „Je to zločinec, ktorý patrí do basy. Vzhľadom na to, čo vyvádza mojim blízkym, si želám, aby v tej base zhnil. Prvý krok na ceste, ako sa ho zbaviť, je odvolať ho z pozície ministra financií,“ uvádza Baťo.

„Na ťahu je Eduard Heger, ktorý sa musí rozhodnúť, či chce byť premiérom alebo spolupáchateľom. A úprimne, nech ide do prdele rovno aj celá táto vláda a príde Peter Pellegrini. Matovič je s vysokým náskokom najväčšia škodná v politike so schopnosťou rozložiť Slovensko spôsobom, o akom sa Ficovi ani nesnívalo,“ uzavrel.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

MATOVIČ PATRÍ DO BASY Tak ma FB na 24 hodín zablokoval a zmazal post, v ktorom som informoval o vyhrážkach smrťou mojej... Posted by Rado Baťo on Saturday, April 10, 2021

Zdroj: Dnes24.sk