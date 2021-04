Zdroj: TASR/AP Od pondelka platí nová MAPA okresov! V akej FARBE je ten váš? Epidemická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Dokazujú to aj farby okresov na základe COVID automatu. 11. apríl 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska

Zdroj: TASR/AP

Od pondelka 12. apríla budú podľa COVID automatu na Slovensku už len dva okresy čiernej farby, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej farbe ich bude 36, v červenej 39 okresov. Do prvého stupňa varovania (ružová farba) sa dostali dva okresy.

Krajina naďalej zostáva v čiernej farbe. Aj to by ale už čoskoro mohlo byť minulosťou. Už niekoľko dní sme totiž pod hranicou 3 000 hospita­lizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Ak sa udrží tento pozitívny vývoj a pokles čísel, Slovensko sa bude môcť prepnúť do lepšej bordovej farby už 19. apríla. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR.

Čierne okresy

Vo štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom len okres Kysucké Nové Mesto a Poprad. V týchto okresoch je potrebné mať pri ceste do práce negatívny test, ale nie starší ako sedem dní. Rovnako aj pri návšteve prírody, ktorá je povolená len v rámci okresu.

Bordové okresy

V treťom varovnom stupni budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

Na cestu do práce potrebujete negatívny test, nie starší ako sedem dní. Do prírody, iba v rámci okresu, však môžete ísť aj bez testu.

Červené okresy

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – IV, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš a Žarnovica.

Na cestu do práce je potrebný negatívny test, nie starší ako štrnásť dní.

Ružové okresy

Na COVID mapu pribudla aj ružová farba, ktorá znamená prvý stupeň varovania. Budú sa v ňom nachádzať okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.

POZOR, KEĎ KLIKNETE SEM, NÁJDETE TU ODKAZ, V KTOROM ZISTÍTE VŠETKY OPATRENIA V AKOMKOĽVEK OKRESE.

Otváranie škôl

Okrem farby okresov sa od pondelka (12. 4.) mení aj režim pri otváraní škôl. Pre všetky deti sa plošne otvárajú materské školy aj prvý stupeň základných škôl. Doteraz mohli chodiť do škôlky a školy prednostne len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemohli pracovať z domu.

Ako uvádza ministerstvo školstva, otvorené sú aj špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy pre končiace ročníky či ďalšie školské zariadenia. Prezenčne sa môžu vzdelávať aj žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga. Ak bude situácia dobrá, postupne by sa mohli otvárať aj ďalšie ročníky.

