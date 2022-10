6 Galéria Zdroj: Reprofoto/PLUS 7 dní Opustila PREDČASNE väzenskú celu? Vrahyňa Kukučová, ktorá zabila svojho EX, si užíva pláž Márii Kukučovej ešte neskončil trest, no už si vychutnáva slnečné lúče niekde pri mori. Slovenka sa takýmito zábermi chváli na sociálnej sieti. Ako je to možné? 7. október 2022 Magazín

Máriu Kukučovú pred 8 rokmi odsúdili za vraždu exmilenca Andrewa Busha. Slovenka čakala milionára v jeho vile na pobreží Španielska, kde ho po príchode zasiahla troma výstrelmi.

Blondína, ktorá si po ostro sledovanom súdnom procese mala posedieť za mrežami v Španielsku spolu 13 rokov a deväť mesiacov, začala na Instagrame ukazovať momentky mimo nej – ako si užíva more, relaxuje s priateľmi či vychutnáva jedlo v reštaurácii. Ako je to možné?

O tom, že by atraktívna blondínka bola na slobode informoval týždenník PLUS 7 dní, ktorý kontaktoval Ministerstvo spravodlivosti. Náš rezort o jej prepustení nič nevie. „Ide vyslovene o vnútroštátne konanie na území Španielska, do ktorého nemajú právomoc zasahovať slovenské orgány.“

Následne redakcia kontaktovala súd v Andalúzii. „Musíte sa obrátiť na Stredisko sociálnej integrácie v Seville, ktoré patrí pod Generálne riaditeľstvo ústavov na výkon trestu,“ vysvetlil Mohammed Elkhattat z tamojšieho tlačového odboru súdu.

Podľa jeho slov len v tomto ústave vedia potvrdiť alebo vyvrátiť, či Slovenka bola zaradená do takzvanej tretej skupiny, a teda mohla by opustiť múry väzenia za určitých podmienok. Týždenníku sa však nepodarilo s ústavom nadviazať kontakt.

Slovenka, ktorá pochádza z malej obce Nová Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) nakoniec odpovedala redakcii na otázku, prečo je mimo väznice, no po svojom. „Ďakujem za ponuku, ale momentálne to nie je aktuálne a potrebujem zvážiť aj ponuky od ostatných médií,“ povedala Kukučová.

Nič viac neprezradili ani jej rodičia, ktorí sa ocitli s ňou na fotkách. „Nechceme sa vyjadrovať. Máme toho už dosť,“ odkázal otec pre PLUS 7 dní.

„Som v šoku, vôbec som o tom nevedela, že ju už pustili, dozvedám sa to až od vás. Budeme s právnikom zisťovať, prečo ju pustili tak skoro,“ povedala pre Nový Čas Tachel, sestra zastreleného klenotníka.

Niečo viac zrejme tuší ich rodinný známy. „Áno, je vonku, ale pohybuje sa len v Španielsku. Rodina chodí za ňou, už bola niekoľkokrát, vraj jej platí aj letenky. Či nemôže, alebo nechce prísť na Slovensko, neviem.“

Je možné, že nosí na zápästí monitorovací náramok? Na niektorých fotkách má cez ruku priviazanú šatku. To, či je to len módny doplnok, vie nateraz len ona sama.

