Oslavy 77. výročia SNP: Čaputovej príhovor narúšal piskot a HUKOT demonštrantov V zápase s absolútnym historickým zlom – akým boli nacizmus a fašizmus - sa rozhodujúca časť národa v auguste 1944 postavila na obranu ľudskosti a civilizácie. Dnes o 14:24 Zo Slovenska

Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Poukázala aj na aktuálnu zložitú situáciu, odsúdila podnecovanie k nenávisti a vyzvala k spájaniu sa. Účastníkov SNP dala za príklad boja za spoločné vyššie ciele.

Správna strana dejín

Vyzdvihla, že podstúpili obrovské osobné riziko a postavili sa na správnu stranu dejín. „Na stranu humanity, demokracie a ľudskej dôstojnosti. Za svoj odvážny postoj ste mohli zaplatiť najvyššiu cenu nielen vy, ale aj vaši najbližší. Napriek tomu ste našli v sebe silu a odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu,“ odkázala im.

Hlava štátu podotkla, že rozhodujúca časť národa sa v auguste 1944 postavila proti nacizmu a fašizmu na obranu ľudskosti a civilizácie.

„Povstanie bránilo hodnoty, na ktorých stál a stojí demokratický a humánny svet, oslavujeme ho ako jeden z našich najvýznamnejších štátnych sviatkov, lebo ním nielen sami sebe, ale aj svetu hovoríme, čím sme a čím chceme byť, k čomu sa bytostne hlásime,“ doplnila.

Piskot počas prejavu

Prejav prezidentky narušil piskot demonštrantov. Necelá stovka ľudí prišla protestovať pred areál Pamätníka SNP, vláde smerovala nadávky do fašistov, urážky adresovali najmä Zuzane Čaputovej.

Pískanie a hukot, ktorým skupina demonštrantov narúšala oficiálny program osláv, sú absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v Povstaní. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorý skritizoval, že piskot sa objavil aj počas prejavu Vladimíra Strmeňa, jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP.

„Je to neslušné voči organizátorom, je to absolútne neslušné voči ľuďom, ktorí boli v Povstaní. Považujem to za neprijateľné a nedôstojné,“ uviedol Mičev na adresu demonštrantov.

Nepáči sa mu, že skupina ľudí zneužila oslavy SNP na takéto prejavy. „Nech si prídu vyskúšať organizáciu, a potom nech si ‚vyhvizdujú‘, koľko uznajú za vhodné,“ dodal riaditeľ múzea.

Ťažké obdobie

Prezidentka skonštatovala, že aj v súčasnosti čelíme ťažkého obdobiu. „Posledný rok priniesol veľa obetí, veľa smútku, ale aj hnevu a sklamania. Všetky tieto emócie sú ľudské, a teda sú aj prirodzené. To, čo ale považujem za nebezpečné a čo nemá mať medzi týmito emóciami miesto, je nenávisť a podnecovanie k nej,“ dodala s tým, že nenávisť nikdy nič nevyriešila a napokon viedla k hrôzam vojny.

„Nedopusťme, aby nenávisť ovládla našu krajinu, aby nám diktovala, čo si máme myslieť o našich blížnych, nenechajme sa ako spoločnosť rozdeľovať. Vezmime si príklad od našich povstaleckých hrdinov, ktorí bok po boku bojovali za spoločné vyššie ciele,“ vyhlásila. Ako ďalej uviedla, v súčasnosti máme všetky možnosti, aby sme dejinám nedovolili ich opakovanie.

SNP je podľa Kollára unikát

SNP nebolo porazené vojensky ani politicky. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) pri príležitosti osláv.

Upozornil, že neznalosť vlastných dejín môže prispievať k podliehaniu falošným interpretáciám významu povstania. Vyzdvihol hrdinstvo jeho účastníkov a hovorí o príklade hodnom nasledovania aj pre mladú generáciu. Poučenie z vývoja situácie po SNP by si podľa neho mohla vziať aj politická scéna.

„Hrdinstvo vojakov povstaleckej armády nás dodnes napĺňa pozitívnou energiou a malo by byť príkladom hodným nasledovania aj pre dnešnú našu mladú generáciu. Mala by si byť vedomá, že aj jej dnešný pokojný a mierový život bol v minulosti vykúpený krvou a utrpením tých, ktorí sa odhodlali brániť vlasť a jej slobodu,“ uviedol Kollár.

SNP označil za unikát medzi odbojovými hnutiami v okupovanej Európe.

„Máme byť na čo hrdí, máme sa čím pýšiť pred vlastným obyvateľstvom i pred Európou. Len si to akosi nevážime,“ poznamenal. Občania podľa neho o svojich národných dejinách a SNP veľa nevedia, čo prispieva k podliehaniu falošným interpretáciám jeho významu.

Poukázal na to, že jedni SNP vnímajú ako povstanie proti vlastnému štátu, iní ako komunistický puč, či boj za obnovenie „československého“ štátu bez spojovníka. Tieto interpretácie odmieta. Vyhlásil, že SNP bolo najmä slovenské a národné, a od roku 1945 sa pravidelne oslavovalo.

Boj za slobodu má zmysel

Boj za slobodu má vždy zmysel, i keď to neznamená, že je aj posledný. Mier, sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na oslavách v Banskej Bystrici.

Pripomenul hrôzy vojny. Vyzdvihol úlohu účastníkov SNP a poďakoval sa im. Verí, že sme na Slovensku raz a navždy povedali nie fašizmu a nacizmu.

Poznamenal, že v súčasnosti sa pozeráme na obdobie vojny s vedomím výsledku. „Hrdinovia SNP ten výsledok v lete 1944 nepoznali, ale spojili sily a verili. Verili, že ich boj za slobodu sa vydarí. Na týchto ľudí môžeme byť právom hrdí,“ uviedol Heger.

