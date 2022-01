Zdroj: reprofoto TV Markíza OTRASNÁ „zábavka“ tínedžerov pri Bratislave: Malé dievča BILI a nalievali alkoholom! Hrôzostrašné vyčíňanie tínedžerov malo krutú dohru. Iba 11-ročné dievča skončilo v nemocnici. 5. január 2022 Krimi

Zdroj: reprofoto TV Markíza

Neďaleko hlavného mesta, v obci Miloslavov, vylákali starší tínedžeri jedenásťročnú žiačku do starého opusteného areálu bývalého družstva v časti Alžbetin dvor. Tam sa rozpútalo hotové peklo. Informoval o tom Nový čas.

Bili ju a natáčali na mobil

Podľa nemenovaného zdroja Nového času mala byť akcia, ktorá sa udiala 2. januára, pripravovaná už dlhšie. Staršie 16-ročné dievčatá a mladíci liali školáčke alkohol priamo do hrdla a pravdepodobne utŕžila aj niekoľko rán. To všetko si fotografovali a natáčali na mobil.

„Začalo sa to údajne tým, že obeť mala nechtiac jednej z tínedžeriek prevrátiť pohár s nealkom. Potom do nej "za trest“ začali liať alkohol. Do toho jej údajne hlavná aktérka a dvaja chlapci uštedrili niekoľko rán. Do nosa, tváre ale aj do brucha," popisujú bližšie hrôzy, ktoré sa diali v opustenej budove tvnoviny.sk.

Dievča skončilo v nemocnici

Kruté vyčíňanie vyvrcholilo údajne nápadom tínedžerov, že dobité dievča, ktoré vracalo krv, nechajú na mieste a odídu. Jedna z výtržníčok však, našťastie, privolala záchranárov. „Ešte predtým sa vraj dohodli, že všetkým povedia inú verziu celej udalosti. A síce, že ju už takú dobitú a opitú našli a nemajú s tým nič spoločné,“ uvádzajú tvnoviny.sk.

Po hororovej udalosti skončilo dievča v nemocnici v Bratislave s viacerými zraneniami.

Strašný prípad už rieši aj polícia. "Vyšetrovateľ v Senci vyšetruje okolnosti napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému malo prísť v priebehu nedele v Miloslavove. Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie nebudeme zverejňovať,“ povedal Novému času hovorca polície Michal Szeiff.

