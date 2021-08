9 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský OTRASNÝ vandalizmus v centre Bratislavy: ČERVENOU farbou nasprejovali historické budovy! V prípade cirkevných budov je podľa Bratislavskej arcidiecézy posprejovaný kláštorný kostol Milosrdných bratov, ale aj objekty uršulínok, františkánov, kapucínov a jezuitov. 4. august 2021 Regióny

V historickom centre Bratislavy niekto posprejoval viaceré budovy červenými nápismi ako „trans is beauty“, „queer power“, „god is trans“ či „queer revolution is coming“. Nápisy sa objavili na fasáde kláštora uršulínok, teologickej fakulty, Kostola sv. Štefana Uhorského či Kostola navštívenia Panny Márie. Prípadom sa už zaoberá polícia.

Záznamy z kamery

Mestská polícia Bratislava zaznamenala v okolí Primaciálneho paláca (Kostolná ulica, Uršulínska ulica, stena budovy magistrátu) nové grafity a situáciu rieši v spolupráci so štátnou políciou. „V danej lokalite sa nachádza mestský kamerový systém a v súčasnosti analyzujeme zábery, ktoré môžu pomôcť zadržať páchateľa,“ uviedli z bratislavskej mestskej polície.

Bratislavská mestská časť Staré Mesto priblížila, že budovy a pamiatky v správe mestskej časti popísané neboli. „Keďže poškodené nehnuteľnosti sú súkromným majetkom, evidenciu k dispozícii nemáme,“ uviedli pre TASR z miestneho úradu.

Veľké škody

Staromestská samospráva takéto počínanie odsudzuje. „Za žiadnych okolností nie je možné sympatizovať s ničením a devastáciou. Okrem toho, že posprejované objekty sú vizuálnym smogom, majiteľom poškodených budov vznikajú reálne škody a majú náklady s odstraňovaním,“ podotkla mestská časť.

V prípade cirkevných budov je podľa Bratislavskej arcidiecézy posprejovaný kláštorný kostol Milosrdných bratov, ale aj objekty uršulínok, františkánov, kapucínov a jezuitov. „Je to poľutovaniahodný čin, ktorý spôsobil nemalé materiálne škody. Bude náročné a veľmi prácne poškodené priečelia obnoviť. Vec vyšetruje polícia, komunikuje s vlastníkmi budov. Dúfame, že páchateľov nájde a takýto vandalizmus sa už nebude opakovať,“ uviedol riaditeľ arcibiskupského úradu Tibor Hajdu.

