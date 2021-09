Zdroj: TASR/AP OZVAL sa svedok v kauze Chovanec: Nesúhlasí s verziou, že kládol odpor v lietadle V prípade úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu na letisku v Belgicku chce vypovedať svedok Roman Behúl. Zúčastniť sa chce aj na blížiacej sa rekonštrukcii prípadu. 24. september 2021 han Krimi

Zdroj: TASR/AP

Na piatkovej tlačovej konferencii s europoslankyňou Miriam Lexmann hovoril o prekážkach, ktoré mu to znemožňujú. Tvrdí, že videl, ako Chovanca odvádzali z lietadla, a nesúhlasí s verziou, že kládol aktívny odpor. Rekonštrukcia prípadu sa má konať začiatkom budúceho týždňa. Lexmann sa chce obrátiť na slovenskú vládu a orgány, aby sa zaujímali o otázny spôsob vývoja prípadu.

Chcel vypovedať

Behúl urobil podľa Lexmann všetko pre to, aby bolo jeho svedectvo zaznamenané. Zaslal ho sudkyni a žiadal zaslať späť francúzsky preklad, no nedostal ho. Na plánovanú rekonštrukciu na jar Behúla pozvali, tá sa napokon odložila na september. O nej ho už neinformovali. „Právnická kancelária mi oznámila, že Behúl nie je na zozname svedkov, ktorí majú vypovedať počas rekonštrukcie, čo sa nám zdá ako zarážajúca informácia. Vytvára to mnohé otázniky,“ vyhlásila europoslankyňa.

Behúl tvrdí, že Chovanec vyzeral v lietadle dezorientovane, nereagoval ani nekládol odpor. Zdalo sa mu čudné, že ho vyviedli z lietadla, pretože nedokázal ukázať letenku.

Dôležité svedectvo

Na rekonštrukciu, ktorá mala byť na jar, dostal Behúl pozvanie, no nebolo mu umožnené vziať si so sebou sprievod. Keď sa dozvedel o septembrovom termíne rekonštrukcie, začal sa opäť ozývať orgánom. „Nebolo možné sa dožiadať žiadnej odpovede, či som na zozname, či si mám pripraviť čas na rekonštrukciu,“ povedal.

Svedectvo môže mať podľa jeho slov význam, pretože polícia interpretovala prípad tak, že Chovanec kládol aktívny odpor v lietadle, Behúl však hovorí, že aktívny odpor nekládol.

Zapojili sa politici

Na prípad upozornila aj mimoparlamentná SNS. Vyzvala eurokomisára Maroša Šefčoviča, aby sa bezodkladne informoval o skutočnom vývoji vyšetrovania úmrtia Chovanca.

Aj poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) kritizuje, že k rekonštrukcii prípadu neprizvali kľúčového svedka. Belgické orgány podľa jeho slov nemali prizvať k rekonštrukcii ani obhajobu Chovanca. Hovorí o snahe zamiesť prípad pod koberec. Vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú a šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS), aby situáciu riešili.

Čo sa stalo?

Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v belgickom Charleroi. Podľa belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Posun v hodnotení prípadu priniesol videozáznam zverejnený vlani v auguste. Na záberoch vidieť, ako policajti na Chovancovi vyše štvrťhodiny kľačali a jedna z policajtiek hajlovala, zatiaľ čo jej kolegovia sa tomu smiali.

