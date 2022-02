Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Padol REKORD pandémie, ale Lengvarský hovorí o návrate do BEŽNÉHO režimu! Kedy to môže byť? Utorok (8. 2.) priniesol na Slovensku nové, ale aj zároveň rekordné čísla ohľadom ochorenia COVID-19. Dnes o 12:53 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prostredníctvom 36 766 vykonaných PCR testov odhalili v utorok (8. 2.) na Slovensku 20 582 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe.

Treba podotknúť, že ide o rekord, čiže o najvyšší prírastok nových prípadov za jeden deň od začiatku pandémie.

Pozitivita PCR testov bola 56 %.

Ďalšie čísla

Bolo vykonaných 27 333 Ag testov a pribudlo 3 335 pozitívnych. Pozitivita Ag testov bola 12,20 %.

Ubudlo 15 pacientov a celkovo je v nemocniciach hospitalizovaných 2 283 ľudí. Na JIS je 298 pacientov a 135 na pľúcnej ventilácii.

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov je 74,33 % ku 25,67 % plne zaočkovaných.

Ako sa očkuje

Pribudlo 4 289 zaočkovaných osôb prvou dávkou a 15 787 plne zaočkovaných osôb. Celkový počet zaočkovaných je 2 807 574. Plne zaočkovaných osôb je 2 692 083.

Pribudlo 19 obetí a celkovo ich je 18 014.

Slová ministra

Aj napriek vysokým číslam smerujeme zrejme do normálneho života. Do bežných koľají by sa život na Slovensku po pandémii mohol dostať na konci marca. Predpokladá to minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý pred stredajším rokovaním vlády naznačil termín zrušenia protipandemických opatrení.

„Absolvovali sme včera konzílium aj za účasti premiéra, hovorili sme spolu o situácii po odznení vlny omikronu a prvom nástrele opatrení s tým, že v princípe by sme koncom marca mohli byť v režime, ktorý by umožňoval bežný život občanom,“ povedal minister.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) pred rokovaním vládneho kabinetu poznamenal, že hoci pozitivita na Slovensku stúpa, nie je to nič, čo by sa neočakávalo. Je rád, že počty ľudí na umelých pľúcnych ventiláciách klesajú. Potvrdil, že v utorok diskutovali s konzíliom odborníkov a stretnutie bude pokračovať aj v stredu.

„Smerujeme k tomu a predbežná diskusia je nastavená tak, že keď budeme vidieť kulmináciu na Slovensku a potvrdí sa táto kulminácia a pokles zrejme v období desiatich dní, budeme vedieť prísť k výraznému uvoľneniu,“ povedal premiér. Presný dátum zatiaľ nechcel konkretizovať.

Premiér predpokladá, že sa upustí od všetkých opatrení, čiže by podľa jeho slov došlo k uvoľneniu prevádzok pre všetkých ľudí. „Poslednou vecou, ktorou budeme disponovať, je nosenie respirátora. Ten chráni na viac ako 70 percent pred nákazou,“ poznamenal Heger. Pripomenul, že očkovanie poskytuje najväčšiu imunitu a ochranu pred nákazou.

FOTO: ilustračné

