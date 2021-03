Zdroj: TASR/Pavol Zachar Pandemická situácia sa stále zlepšuje, "čiernych" okresov ubúda + nové rozdelenie Čiernych okresov ubúda, pre vysoký počet hospitalizovaných je však Slovensko ešte v čiernej zóne. 30. marec 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa neustále zlepšuje. V utorok to na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedal minister financií Eduard Heger (OĽaNO) poverený vedením rezortu.

Situácia sa zlepšuje

Klesajú počty pozitivity vykonaných testov, znížilo sa reprodukčné číslo, klesá počet úmrtí a v nemocniciach je menej pacientov. Znižuje sa aj počet výjazdov záchrannej služby ku covidovým pacientom. Menej pacientov tiež potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. Lôžka s umelou ventiláciou sú stále obsadené na 85 %. Naopak, stúpa počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, rovnako ako počty vakcín.

Heger poprosil ľudí, aby počas Veľkej noci dodržiavali opatrenia. „Ak by sme si dopriali malý komfort teraz, tak by sme sa mohli na míle vzdialiť od cieľa,“ povedal.

V stredu by vláda mala rokovať o tom, za akých podmienok by sa mohli veriaci zúčastniť bohoslužieb. Po Veľkej noci by mohla pandemická komisia predstaviť detaily testovacej stratégie, oznámil hlavný hygienik Ján Mikas.

Nové rozdelenie Slovenska

Čiernych okresov ubúda, pre vysoký počet hospitalizovaných je však Slovensko ešte v čiernej zóne. Ministerstvo očakáva, že situácia sa bude v jednotlivých regiónoch v nasledujúcich dňoch zlepšovať.

Od 5. apríla bude mať Slovensko 10 čiernych okresov, v bordovej zóne ich bude 52, v červenej bude 17 okresov.

Čierna farba – IV. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 10 okresov: Čadca, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Trenčín

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 52 okresov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 17 okresov: Kežmarok, Komárno, Košice, I-IV, Košice –okolie, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Dnes24.sk