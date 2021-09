18 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák Pápež František na Luníku IX: Rómom adresoval silné slová, FOTO Svätý otec sa na známom košickom sídlisku stretol s rómskou komunitou. Vypočul si autentické príbehy miestnych a adresoval im silné posolstvo. 14. september 2021 Správy Zo Slovenska

14. september 2021 Správy Zo Slovenska Pápež František na Luníku IX: Rómom adresoval silné slová, FOTO Svätý otec sa na známom košickom sídlisku stretol s rómskou komunitou. Vypočul si autentické príbehy miestnych a adresoval im silné posolstvo.

Pápež František prišiel v utorok popoludní na košické sídlisko Luník IX, kde sa stretáva s rómskou komunitou. Na podujatie podľa organizátorov prišlo viac ako 2000 ľudí.

Obrazy rómskych blahoslavených

Stretnutie s rómskou komunitou sa koná na priestranstve pred saleziánskym komunitným centrom.

Saleziáni odovzdali pápežovi dva obrazy rómskych blahoslavených – Emílie a Zefirína – a zmenšeninu plastiky Krista Zmŕtvychvstalého, ktorej originál sa nachádza v kostole na Luníku.

Prísne opatrenia

Podujatie sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení. V rámci príprav návštevy pápeža opravili napríklad prístupovú cestu na sídlisko, realizovali upratovacie práce vrátane výzdoby a na jednej z bytoviek pribudla murálna maľba, ktorá znázorňuje kvety vyrastajúce z puklín budovy. Vyjadrovať má krásu a húževnatosť, ktorá je schopná presadiť sa i v neľahkých podmienkach. Dielo reaguje na myšlienky pápeža Františka.

Súčasťou návštevy Svätého Otca na Luníku IX je aj sprievodný program so svedectvami a kultúrno-duchovnými vystúpeniami. Pápež sa spolu s delegáciou previezol aj po Hlavnej ulici, kde z auta pozdravil stovky ľudí, ktorí v centre mesta sledujú jeho návštevu prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky.

Dôležité posolstvo

Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti, povedal na sídlisku pápež František. Ľudí podľa jeho slov nemožno dávať do schém. Vo svojom príhovore zároveň vyzdvihol pastoračnú a integračnú prácu, ako aj prácu s utečencami a väzňami, ktorí sú na okraji. Podľa jeho slov sa nikto v cirkvi nemôže cítiť ako daný nabok.

„Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a gest. Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími, chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii,“ povedal na Luníku IX, kde žijú prevažne Rómovia s tým, že nie je ľahké prekonať predsudky – niekedy ani medzi kresťanmi.

Budúcnosť podľa Svätého Otca patrí deťom, pričom sa ich veľké sny nemôžu zlomiť o bariéry. „Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život,“ povedal s tým, že pre nich je potrebné robiť odvážne rozhodnutia. „Pre ich dôstojnosť, pre ich vzdelanie, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť vylúčenú,“ dodal pápež František.

Poďakovanie

V rámci svojho príhovoru sa zároveň poďakoval za úsilie pri integračnej práci, ktorá si vyžaduje nemálo úsilia, stretáva sa s nepochopením a nevďačnosťou, dokonca aj v cirkvi. „Drahí kňazi, rehoľníci a laici, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj. Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť,“ uviedol pápež.

V súvislosti s prácou v pastoračných centrách povedal, aby pokračovali na ceste osobného sprevádzania, v budovaní bratstva a zasievaní pokoja: „Nebojte sa vyjsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústrety Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie. Kde je služba, nie moc. Kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je On (Boh, pozn. redakcie).“

Rómov pozval k tomu, aby v poctivej práci, dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb a v budovaní vzájomnej dôvery prekonali strach a rany minulosti. „Žehnám vám a prinášam vám objatie celej cirkvi,“ dodal pápež František.

Zážitok na celý život

„Prežíval som silné emócie a je to zážitok na celý život. Verím, že všetci návštevníci zažívali to isté. Je to výnimočná udalosť, ktorá sa už asi nikdy nezopakuje a zapamätáme si to na celý život,“ zhodnotil krátko po odchode pápeža starosta Luníka IX Marcel Šaňa.

Podujatia sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí. „Minimálne tisíc ľudí bolo v oknách a na balkónoch. Mali priamy výhľad na pódium, a tak mohli aj oni naživo vidieť Svätého Otca,“ dodal starosta. Podľa neho sa počas dňa nevyskytli žiadne mimoriadne situácie a všetko prebiehalo bez problémov.

Zdroj: TASR