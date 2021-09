Zdroj: TASR/Milan Kapusta V 40-tisícovom dave na stretnutí s pápežom v Prešove skolabovalo niekoľko ľudí! Zdravotníci riešili počas utorkového stretnutia s pápežom Františkom v Prešove prevažne kolapsy. 14. september 2021 Zo Slovenska

14. september 2021 Zo Slovenska V 40-tisícovom dave na stretnutí s pápežom v Prešove skolabovalo niekoľko ľudí! Zdravotníci riešili počas utorkového stretnutia s pápežom Františkom v Prešove prevažne kolapsy.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Podľa hlavnej operátorky operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Ľuboslavy Pekárovej zdravotné zabezpečenie prebehlo bez problémov.

„Doteraz sme ošetrili približne sedem pacientov. Zvyčajne to boli kolapsy, hypotenzie a dehydratácia. Do zdravotníckeho zariadenia sme nesmerovali žiadneho pacienta, to znamená, že všetko bolo vyriešené na mieste,“ povedala Pekárová.

Apel zdravotníkov

Návštevníkom svätej omše v Šaštíne, ktorú tam v stredu (15. 9.) bude celebrovať pápež František, odporúča, aby dodržiavali pitný režim a v prípade, že užívajú lieky, aby ich nezabudli užiť.

„Je potrebné sa zabezpečiť určite v rámci obuvi, pokrývky hlavy, a ak by predsa potrebovali riešiť zdravotný stav, tak kontaktovať na mieste Slovenský červený kríž alebo záchrannú zdravotnú službu, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť,“ dodala Pekárová.

Pápež František po svätej liturgii, ktorú odslúžil v Prešove, zavíta v utorok popoludní na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.

