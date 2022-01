Pápež kritizoval ľudí, ktorí majú psy a mačky namiesto detí: Je to sebectvo!

Podľa jeho slov ide o formu sebectva, ktorá umenšuje ľudskosť, informovala agentúra AFP s tým, že pápežove vyjadrenia zazneli počas pravidelnej generálnej audiencie vo Vatikáne.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi vo svojom príhovore upozornil na to, že v súčasnom svete možno pozorovať „určitý druh sebectva“, keď sa niektorí ľudia rozhodnú nemať deti alebo maximálne jedno dieťa.

„Majú psy alebo mačky, ktoré nahradzujú deti. Niektorí ľudia sa na tom môžu smiať, ale je to realita,“ povedal pápež vo vatikánskej Aule Pavla VI.

„Znamená to popretie otcovstva a materstva a umenšuje nás to, pripravuje nás to o ľudskosť.“