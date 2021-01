9. január 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Aj pápež je zástancom očkovania: Všetkým odporcom vakcín poslal tvrdý ODKAZ!

Pápež František v sobotu oznámil, že sa v priebehu budúceho týždňa dá zaočkovať proti chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus.

V rozhovore pre televíziu Canale 5, ktorý bude odvysielaný v nedeľu, ale vybrané pasáže boli zverejnené už v sobotu, pápež uviedol, že „z etického hľadiska“ by sa mal dať proti COVID-19 dať zaočkovať každý, pretože „od toho závisí zdravie a životy iných ľudí“.

Čaká ho vakcína

Pápež informoval, že aj on sám má v úmysle dať sa zaočkovať. Spresnil, že s očkovaním proti COVID-19 sa vo Vatikáne začne na budúci týždeň, a dodal, že aj on už má naň termín. Na margo ľudí, ktorí sa teraz odmietajú dať zaočkovať, pápež uviedol, že ide o popieranie hraničiace so samovraždou, ktoré si on nedokáže vysvetliť. Zdôraznil, že sa „treba dať zaočkovať“.

Strata lekára

Medzitým sa v denníku Osservatore Romano objavila správa, že zomrel pápežov lekár Fabrizio Soccorsi. Podľa tohto zdroja bol tento 78-ročný lekár hospitalizovaný na rímskej klinike Gemelli. Mal onkologickú patológiu, ale smrť nastala po komplikáciách s COVID-19. Pápež si ho za svojho osobného lekára vybral v roku 2015.

Vatikán už začiatkom januára oznámil, že pripravuje očkovaciu kampaň pre svojich zamestnancov. Očkovanie bude dobrovoľné, pričom prednosť dostanú kategórie osôb viac vystavené nebezpečenstvu nákazy.

Priebeh očkovania

Riaditeľstvo vatikánskeho úseku zdravotníctva a hygieny informovalo, že prednostne budú zaočkovaní pracovníci zdravotníctva a verejnej bezpečnosti, seniori a tí, čo sú v častom styku s verejnosťou. Očkovanie bude vykonávať kvalifikovaný zdravotnícky personál Governatorátu mestského štátu Vatikán v priestrannom átriu Auly Pavla VI., informoval spravodajský portál Vatican News.

