Pár hodín cesty zo Slovenska a ste na piesočnatej pláži! Spoznajte malebné Caorle, FOTO

Ak ste už presýtený Chorvátska a nie ste fanúšikom lietania, máme pre vás tip na ideálnu dovolenku. Zorganizujete si ju aj narýchlo a za pár hodín už ležíte na pláži alebo sa prechádzate čarovnými starobylými uličkami. Redakcia Dnes24 zavítala do severotalianskeho mestečka Caorle a jeho návštevu odporúča všetkými desiatimi.

Aj cesta autom je primeraná. Z Bratislavy je to necelých 630 km, B. Bystrice 835 km a Košíc 936 km. Najbližšie letiská sú Treviso (67 km), Benátky (81 km).

Ideálne pre rodiny

Caorle je neveľké mesto nachádzajúce sa len 50 kilometrov od chronicky známych Benátok. Návštevníka očarí malými námestiami, farebnými domčekmi a spleťou historických uličiek, ktoré sú lemované útulnými obchodíkmi, pizzeriami a kaviarňami.

Mesto nepatrí medzi destinácie, do ktorých sa dovolenkári hrnú masovo, poskytuje preto relatívny pokoj a pohodovú atmosféru. To ocenia predovšetkým rodiny s deťmi. Pre tie sú tu k dispozícii ihriská či vodný park so šmykľavkami a toboganmi. Rodičia tamojšie pláže vyhľadávajú aj pre jemný piesok a bezpečný, pozvoľný vstup do mora.

Caorle je stelesnením talianskeho hesla „La dolce vita“, teda sladký život. Nikto sa tu neponáhľa a každý okamih si tu vychutnáte do sýtosti.

Čo zažiť?

Destinácia uspokojí aj akčnejšie dovolenkové tipy. Mestom sa vinie prepracovaná infraštruktúra cyklotrás, na svoje si prídu aj priaznivci inline korčuľovania. Samozrejme, bicykle aj korčule si tu požičiate za rozumnú cenu a nič so sebou brať nemusíte.

Ďalšími možnosťami aktívneho oddychu je tenis, volejbal, futbal či golf. A bol by hriech byť v Taliansku a nedopriať si aj trochu kultúry. V meste sa organizujú maliarske i sochárske výstavy a aj samotná prechádzka historickými zákutiami je zážitkom.

Caorle má starú rybársku tradíciu, na ktorú je mesto hrdé. Atmosféru starého mesta dotvárajú aj dnes tradičné rybie trhy.

