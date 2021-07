9 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok PARÁDA v podaní kajakára Grigara: Pre Slovensko vybojoval druhú medailu na olympiáde! FOTO Podarilo sa mu zlomiť prekliatie! Slovenský kajakár Jakub Grigar sa môže radovať nielen z prvej medaily na olympijských hrách, ale aj z toho že zachránil v Tokiu česť našich vodných slalomárov. Dnes o 10:51 han Šport

Dnes o 10:51 han Šport PARÁDA v podaní kajakára Grigara: Pre Slovensko vybojoval druhú medailu na olympiáde! FOTO Podarilo sa mu zlomiť prekliatie! Slovenský kajakár Jakub Grigar sa môže radovať nielen z prvej medaily na olympijských hrách, ale aj z toho že zachránil v Tokiu česť našich vodných slalomárov.

9 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok

Na trati vodných slalomárov v japonskom veľkomeste sme sa nedočkali cenného kovu až dokým neprišla disciplína K1. V nej predviedol fantastické jazdy Jakub Grigar a raduje sa zo striebra!

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar sa na OH 2020 v Tokiu prebojoval do finále K1. V semifinále dosiahol štvrtý najrýchlejší čas 96,11 s. Za najlepším Čechom Jiřím Prskavcom zaostal o 1,98 s.

Grigar, piaty kajakár z OH 2016 v Riu de Janeiro, si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na šestnástej bránke. Predviedol však rýchlu jazdu a bez problémov postúpil medzi elitnú desiatku.

Famózne finále

V ňom vyrazil Jakub na trať ako štvrtý od konca, ale podarilo sa mu čistou a rýchlou jazdou doraziť do cieľa v skvelom čase. Napokon ho pokoril len Čech Prskavec, ktorý získal zlato suverénnym spôsobom.

Grigar na neho stratil 3,22 s. Bronz patrí Nemcovi Hannesovi Aignerovi.

Pre Slovensko je to druhý cenný kov v Tokiu, trapistka Zuzana Rehák Štefečeková vybojovala vo štvrtok zlato.

Splnený sen

Grigarovi sa splnil sen. „Pocity sú tie najlepšie. Keď som bol malý, nevedel som si predstaviť, že budem raz stáť na stupienku so striebornou olympijskou medailou. Som veľmi vďačný, je to odmena za všetku tú drinu. Šport je ťažký, je aj o bolesti. Pred semifinále som sa cítil oveľa horšie ako pred finále, tam som si to užíval. Chcel som predviesť normálnu jazdu a som rád, že mi dali na krk striebro. Po dojazde do cieľa som nevedel, že z toho bude medaila. Je to vodný slalom, za mnou ešte išli tri lode. Sledoval som, na aké miesto to bude stačiť. Nakoniec z toho bolo striebro,“ uviedol Grigar pre RTVS.

Medaila číslo 15

V ére samostatnosti je to 15. vodnoslalo­márska olympijská medaila pre SR, prvá v mužskom kajaku. Na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil Grigar piaty.

Slovenský medailový tok z olympijských perejí sa tak nezastavil ani v Tokiu, Grigar dosiahol v areáli Kasai životný úspech.

Slovenská medailová žatva vo vodnom slalome sa začala na OH 1996 v Atlante, kde Michal Martikán získal zlato v C1.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

9 Galéria

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Dnes24.sk/TASR