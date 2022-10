Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Paralyzovaný parlament: Kyberútok je VÁŽNY, rokovanie môže odstaviť na poriadne dlho Boris Kollár musel kvôli údajnému hekerskému útoku najprv odložiť hlasovanie, potom schôdzu prerušil úplne. Situácia môže trvať aj vyše týždňa. 27. október 2022 Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kybernetický bezpečnostný incident v Národnej rade (NR) SR je veľmi vážny. Vo štvrtok po zasadnutí poslaneckého grémia to v pléne vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Schôdza bude preto pokračovať zrejme až 8. novembra. Ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už budúci týždeň.

„Nemáme identifikovaný zdroj tohto problému, riešia to technici,“ priblížil Kollár. Podľa jeho slov to vyzerá tak, že sa to nepodarí vyriešiť vo štvrtok ani v piatok (28. 10.). Plénum by tak malo pokračovať v rokovaní až v utorok 8. novembra o 9.00 h, o 11.00 h by potom malo byť hlasovanie.

V stredu (2. 11.) má dostať Kollár informácie o tom, či bol problém odstránený alebo nie. „Pokiaľ to nebude odstránené, platí, že začíname 8. novembra. Pokiaľ to odstránia, tak na ďalší deň zvolám schôdzu,“ dodal.

Vo štvrtok mali poslanci odhlasovať desiatky návrhov zákonov, ktoré už prerokovali. Niekoľko dní sa totiž plénum venovalo len prerokúvaniu návrhov a poslanci nehlasovali.

