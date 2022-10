Rusi ako dôkaz výroby ukrajinskej špinavej bomby použili 12 rokov STARÚ FOTO zo Slovinska!

Vláda v Ľubľani zdôraznila, že snímka je 12 rokov stará, rádioaktívny odpad v Slovinsku je uskladnený bezpečne, je pod dozorom a nepoužíva sa na výrobu žiadnych špinavých bômb. V stredu o tom informovala tlačová agentúra STA.

Jedna z fotografií zverejnených v pondelok na Twitteri ruským ministerstvom zahraničných vecí zachytáva priehľadné plastové vrecia s rádioaktívnym materiálom a s nápisom v slovinčine „radioaktivno“.

„Fotografia bola použitá ako názorný materiál pri prezentácii pre širokú aj odbornú verejnosť. Zachytáva detektory dymu,“ uviedla slovinská vláda v jednom z tvítov. Upozornila, že snímka bola zneužitá a zverejnená bez vedomia ARAO.

Špinavá bomba je konvenčná bomba s prímesou rádioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu, ktorý sa rozptýli pri výbuchu do veľkej oblasti. Je obzvlášť nebezpečná pre civilistov.

Rusko tento týždeň vyhlásilo, že Ukrajina zrejme použije tzv. špinavú bombu na svojom vlastnom území a jej prípravy sú už v záverečnej fáze.

Potom bude môcť Moskva ospravedlniť použitie tradičných jadrových zbraní, keďže sa cíti ohrozená postupujúcou ukrajinskou armádou na východe a juhu Ukrajiny.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR