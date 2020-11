8. november 2020 Milan Hanzel Správy Pellegrini krotí vášne o superlatívoch testovania: Nadšenie je predčasné!

Nadšenie z plošného testovania je predčasné, myslí si expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Znižovať počet nakazených podľa neho pomáha hlavne znižovanie mobility. Uviedol to v nedeľnej relácii TA3 V politike.

Čo ešte hovoril

Antigénové testy sú podľa Pellegriniho nevhodné na plošné testovanie. Samotné testovanie nepovažuje za nástroj, ktorým sa ochorenie vymaže zo spoločnosti. Prekvapila ho vysoká účasť. Premiér Igor Matovič (OĽANO) však podľa neho nesie celú zodpovednosť za „experiment“ aj za prípadné následky. Napríklad v prípade určenia hranice na realizáciu druhého kola testovania ide o jeho osobné rozhodnutie, keďže nepočúva odborníkov.

Ako upozornil, možný ďalší lockdown môže Slovensko podľa neho prežiť len s „obrovskou finančnou injekciou“.

So samosprávami by Pellegrini komunikoval inak ako v čase, keď bol vo vláde za Smer-SD a smeroval k nim výzvy napríklad v súvislosti s výdavkami za bezplatné obedy. Poukázal na to, že dnes majú výrazne znížené príjmy.

Čo povedal na akciu Očistec?

V súvislosti s policajnou akciou Očistec a zadržaním bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara uviedol, že nečakal, že dosiahne „až takéto rozmery“. „Bolo by nefér, ak by som tvrdil, že to nič nie, alebo sa nič nedeje,“ povedal. V čase, keď bol podpredseda vlády za Smer-SD podľa svojich slov nediskutoval s predsedom strany a vtedajším premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) o medializovaných informáciách o Gašparovi. Ako expremiér podľa svojich slov vyvíjal maximálne úsilie, aby mali polícia a prokuratúra rozviazané ruky a mohli konať.

Toto sa mu nepáči

Pellegrinimu sa nepáči, ak majú novinári informácie o plánovaných zásahoch polície. Upozornil, že polícia môže na „teatrálne“ zadržiavanie doplatiť, ak sa pri niektorých osobách nepreukáže vina. Do budúcnosti podľa neho treba asi dôslednejšie kontrolné mechanizmy.

Zdroj: TASR