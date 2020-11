13. november 2020 Zo Slovenska Pellegrini: Matovič chce útokmi na Sulíka zamaskovať vlastné zlyhanie

Matovič podľa expremiéra potvrdil, že jeho opatrenia proti novému koronavírusu nemajú logiku a riadia sa len „momentálnymi emóciami predsedu vlády“.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-sociálna demokracia) žiada premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby zrušil zákaz zhromažďovania a otvoril aj ostatné prevádzky vrátane reštaurácií, štadiónov či fitnescentier. Informovala hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Hygienické riziko

„Ak raz nie je hygienickým rizikom polovica kapacity kina, divadla či kostola, potom je úplne neprijateľné, aby sme naďalej mali v platnosti zákaz zhromažďovania, ktorého jediným cieľom je znemožniť ľuďom slobodne vyjadriť názor na túto vládu. Rovnako potom nie je rizikom ani desať ľudí v reštaurácii alebo sto ľudí na štadióne, ak dodržia všetky hygienické predpisy. Žiadam preto premiéra Matoviča, aby sa prestal hrať na sultána a neurčoval, čo bude otvorené a čo zatvorené, ale umožnil ľuďom slobodne žiť a dýchať,“ skonštatoval Pellegrini.

Matovič podľa neho potvrdil, že jeho opatrenia proti novému koronavírusu nemajú logiku a riadia sa len „momentálnymi emóciami predsedu vlády“. Podotkol, že útokmi na koaličného partnera sa snaží zamaskovať vlastné zlyhanie a nezmyselnosť nápadu komunitného testovania.

Premiér v piatok na sociálnej sieti informoval, že pandemická komisia schválila jeho návrhy a od pondelka (16. 11.) by sa mohli otvoriť s obmedzenými kapacitami viaceré prevádzky. Divadlá, kiná a kostoly by mohli otvoriť s maximálnou kapacitou 50 percent, fitnescentrá a plavárne maximálne so šiestimi osobami na 15 metrov štvorcových. Spustiť by sa mohli aj Slovenská hokejová liga a prvá futbalová liga, zatiaľ však bez divákov.

Zdroj: TASR