13. november 2020 ELA Politika Matovič sa ospravedlňuje a viní Sulíka: Richard spod slnečníka v Dubaji všetko zničil!

Premiér Igor Matovič sa tesne pred začiatkom zasadnutia pandemickej komisie rozpísal na sociálnej sieti.

Dnes o 11.00 hod. začína zasadnutie Pandemickej komisie vlády SR. Len štyri minúty pred jej začiatkom zverejnil na svojom profile premiér Igor Matovič rozsiahly status Otvárame divadlá, kiná, kostoly, v ktorom sa viac-menej zameral na ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka, s ktorým si už niekoľko dní posielajú ostré statusy. Po niekoľkých minútach Matovič doplnil podnadpis „alias Sulíkova pasca“. Je zrejmé, že medzi nimi vzrastá napätie.

Matovič priblížil, že od 16. novembra by divadlá, kiná a kostoly mohli byť otvorené maximálne do 50 % kapacity ich priestorov a „otvorenie posiliek a plavární pre športové kluby, zatiaľ však maximálne do 6 ľudí ako pri iných telovýchovných prevádzkach“.

Tento návrh predložil na štvrtkovom (12. 11.) zasadnutí konzília epidemiológov, virológov a verejných zdravotníkov, ktoré s ním súhlasilo. Verí, že návrhy konzília dostanú na zasadnutí piatkovej pandemickej komisie podporu.

Koaliční partneri sa aj s inými poslancami oboch táborov nezhodli v dĺžke predĺženia núdzového stavu, uvoľňovania opatrení či dofinancovania štátnej zdravotnej poisťovne a teraz prichádzajú ďalšie.

Schvália uvoľnenie opatrení?

Na to, aby sa život ako-tak vrátil do normálu a prevádzky mohli otvoriť, je podľa premiéra potrebné mať „len“ 500 nových pozitívne testovaných. Denné prírastky sú ale vysoké a neklesli ani pod tisícku. Včera (12. novembra) sme dokonca dosiahli najvyšší počet (50) úmrtí od začiatku pandémie.

„Otvorením všetkých dotknutých prevádzok by sme, samozrejme, a, bohužiaľ, výrazne zhoršili pandemickú situáciu, ALE spoločnými silami by sme každé tri týždne testovaním počet pozitívnych prípadov opakovane zrazili do ako-tak normálu… A takto by sme spolu prežili zimu,“ píše v dlhom statuse premiér a naráža na Sulíkovu kritiku.

Kameňom úrazu je práve „povinnosť“ testovania prevádzok, ktorá podmieňuje ich otvorenie. Sulík kritizuje nápad komunitného testovania v prevádzkach a vyzýva, aby vláda počúvala vedcov.

„Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie. Čo však dostali? Plošné predĺženie núdzového stavu,“ napísal na Facebooku.

Zbrklý hejt

Slová ministra hospodárstva evidentne nie sú po vôli premiéra a „to by sa nemohol niekto v Dubaji nudiť a jedným statusom spod slnečníka všetko zničiť. Bohužiaľ, Richard Sulík, vyhlásil plán na Komunitné testovanie za hlúposť a tým celý tento projekt – s cieľom otvoriť všetky dotknuté prevádzky od 30. novembra – definitívne pochoval,“ hádže horúci zemiak Matovič na Sulíka.

Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že je v zahraničí nie na „dovolenke“, ale pracovne pre budúcu svetovú výstavu Expo, ktorá sa bude konať v Dubaji. Slovná prestrelka medzi lídrom OĽaNO a šéfom SaS tak naďalej pokračuje.

„Ospravedlňujem sa Vám ľudia, ktorí ste mali nádej, že spolu vymyslíme plán, ako z bludného kruhu von a dokážeme Vaše prevádzky otvoriť už od 30. novembra. Ďakujem Vám za ochotu prísť, diskutovať a hľadať riešenia ako plán na Komunitné testovanie zrealizovať. Avšak na takú veľkú vec potrebujem plnú podporu všetkých koaličných partnerov, lenže strana SaS prstami svojho predsedu Sulíka odmietla plán vedúci k otvoreniu Vašich prevádzok od 30. novembra podporiť, lebo je to vraj hlúposť,“ píše premiér a pripomína, že ak Sulík príde do nedele s plánom, ktorý zníži 7-dňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s pandémiou nového koronavírusu.

