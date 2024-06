21. jún 2024 Politika Pellegrini nemá po atentáte na Fica STRACH: Vraj by mu TRHALO srdce, keby sa nestretával s ľuďmi Pellegriniho nevystrašil ani atentát na premiéra. Chce sa stretávať s ľuďmi.

Prezident SR Peter Pellegrini plánuje v Košiciach úradovať častejšie než raz ročne, uviedol to počas svojej prvej návštevy regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR.

Zdôraznil, že tento priestor nie je len symbolický, ale plnohodnotne vybavený pre jeho prácu a prácu jeho spolupracovníkov.

Pravidelne sa bude vracať

„Príchod prezidenta do kancelárie na východe Slovenska alebo v strede Slovenska nemá byť nejakou slávnosťou. Ale má byť prirodzeným javom, že sa občania so svojím prezidentom stretnú aj častejšie ako raz za rok alebo pri nejakých výnimočných udalostiach,“ dodal s tým, že do Košíc sa plánuje vracať v pravidelných intervaloch a vyrážať do jednotlivých regiónov východného Slovenska, ktoré si zaslúžia podľa neho mimoriadnu pozornosť.

Trhalo by mu to srdce

Počas pracovného programu chce byť Pellegrini medzi ľuďmi a počúvať ich problémy.

„Trhalo by mi srdce, keby som na ľudí iba mával z desaťmetrovej diaľky a tešil sa ich priazni. Verím, že sa na Slovensku už nič zlé nestane,“ dodal.

