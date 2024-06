Dnes o 14:16 Rastislav Búgel Politika Politici boli na zápase ME vo futbale: Leteli tam vládnym ŠPECIÁLOM! Viacerí slovenskí politici si nenechali ujsť úvodný zápas našej reprezentácie na EURE. Leteli tam vládnym špeciálom.

Slovenská futbalová reprezentácia v pondelok (17. júna) senzačne vyhrala na svojom prvom zápase ME vo Frankfurte nad favorizovaným Belgickom. Zápas si nenechalo ujsť ani viacero koaličných politikov.

Danko pridal aj video

Andrej Danko na začiatku zápasu zverejnil fotografie zo štadióna so slovami „Pozdravujeme z Frankfurtu a držíme palce Slovensku.“

Po víťaznom zápase dokonca pridal aj video. „Milí priatelia, tešíte sa tak ako ja? Som strašne hrdý, že sme presadili nové ministerstvo, že viac ako sto miliónov pôjde do športu. Nech mi nikto nehovorí, že to nemá význam. Pozdravujeme vás domov Slováci,“ povedal šéf národniarov. Momentku z pozápasovej ďakovačky pridal aj Matúš Šutaj Eštok. „Chlapci, ďakujeme,“ napísal. Erik Tomáš tiež pridal fotku zo štadióna: „Paráááááda chlapci! Blahoželáme! Historické víťazstvo nad Belgickom! Boli sme osobne podporiť našich chlapcov na šampionáte v Nemecku.“

Bolo ich tam viac

Pluska.sk informovala, že po boku šéfa slovenského futbalu Jána Kováčika nechýbali vo VIP sektore okrem vyššie spomenutých ani Peter Žiga a Tomáš Drucker. Politici sa dokonca v sprievode ochrankárov vybrali aj medzi fanúšikov do fanzóny.

Na tom by nemuselo byť nič zvláštne, keby sa v rovnakom čase vo Frankfurte nenachádzal aj vládny špeciál! Informoval o tom denní k SME, s odvolaním sa na údaje zo služieb Flight radar a Globe ADSB-Exchange.

Odletel krátko po zápase

Podľa zverejnených informácií mal vládny Airbus A-319 odletieť z bratislavského letiska o 6. hodine ráno. Približne o hodinu malo pristáť v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.

„Krátko po skončení zápasu vládny špeciál opäť vzlietol, tentokrát však z letiska Hahn, kam po rannom pristátí odletelo. V Bratislave pristálo približne pol hodinu po polnoci,“ informuje server spravy.rtvs.sk, podľa ktorého ani jeden z politikov neavizoval pracovný program v Nemecku.

O využití vládneho špeciálu rozhoduje minister vnútra. „Letová hodina Airbusu A-319 stojí podľa rôznych leteckých portálov približne 7000 eur. Náklady na spiatočný let sa tak mohli pohybovať okolo 30-tisíc eur,“ píše SME. Politici sa mali navyše nachádzať v zóne, kde sa cena vstupeniek pohybuje v rozmedzí od 1 250 do 2 500 eur. Záleží od konkrétneho miesta.

Čo na to ministerstvo?

Po zverejnení informácií negatívne reagovali viacerí členovia opozičných strán. Vyjadrilo sa už aj ministerstvo vnútra. Podľa vyjadrenia, ktoré zverejnil Denník N, malo ísť o oficiálne pozvanie SFZ a UEFA pre zástupcov vlády a Národnej rady. Navyše, letieť mali aj zástupcovia polície, ktorí sa podieľajú na opatreniach v rámci Eura.

„V nijakom prípade to nebola voľnočasová aktivita ústavných činiteľov,“ píše rezort v stanovisku. „Na palube boli podľa neho dvaja podpredsedovia Národnej rady, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev,“ píše server s tým, že súčasťou cesty mali byť aj „stretnutia so zástupcami belgickej vlády či s primátorom Frankfurtu.“

„Rozhodnutie letieť hromadne do Frankfurtu vládnym špeciálom sa udialo po dôkladnom bezpečnostnom a ekonomickom posúdení a náklady na let vládneho špeciálu budú proporčne rozdelené medzi 5 rezortov,“ tvrdí ministerstvo vnútra.

Vraj to bolo výhodnejšie

Minister školstva Tomáš Drucker pre denník SME potvrdil, že letel špeciálom. Uviedol, že okrem neho bol na palube aj Andrej Danko, Erik Tomáš, Peter Žiga a Matúš Šutaj Eštok. „Zúčastnil som sa zápasu na základe pozvania Slovenského futbalového zväzu, ktorý má kvótu pre vládnych predstaviteľov. Boli tam aj vládni predstavitelia z belgickej strany," uviedol.

Minister športu Keketi mal letieť civilným letom, lebo na ME zotrvá dlhšie.

„Dá sa ísť aj civilnou linkou. No pokiaľ je to ekonomicky výhodnejšie, že idú viacerí, môžu ísť aj špeciálom. Asi sa tak dialo aj v minulosti, to vám bude vedieť povedať ministerstvo vnútra. Opakujem, určite to nie je výnimočné v rámci iných krajín," dodal pre denník minister školstva.

