28. november 2021 Politika Pellegrini odporúča vakcináciu KAŽDÉMU. Kedy sa dá zaočkovať on sám? Líder Hlasu podľa vlastných slov podporuje očkovanie aj akékoľvek motivácie, ktoré majú presvedčiť ľudí.

Peter Pellegrini odporúča vakcináciu proti COVID-19 každému a podporí akékoľvek motivácie k očkovaniu ľudí nad 55 rokov. Líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) to povedal v diskusnej relácii TV Markíza.

Proti povinnému očkovaniu

Zaočkované je podľa Pellegriniho celé vedenie Hlasu. On sám ale zatiaľ očkovaný nie je. Odôvodňuje to prekonaním ochorenia COVID-19 a protilátkami, ktoré ešte má. Keď však bude situácia stále horšia, bude očkovanie zvažovať a poradí sa s lekárom.

„Ja som prekonaný, a keby som prekonaný nebol, pravdepodobne som už zaočkovaný. Nikdy som nespochybnil očkovanie. Ja každému vakcináciu odporúčam,“ povedal. Ako dodal, podľa prieskumov koaličnej strany podporovatelia Hlasu sú zaočkovaní na 70 percent. Líder Hlasu je podľa vlastných slov za akúkoľvek podporu dobrovoľného očkovania. Je však proti povinnému očkovaniu.

Podporí Matovičov návrh?

Podľa Pellegriniho nie je vylúčené, že Hlas zahlasuje aj za 500-eurový bonus pre zaočkovaných dôchodcov, ktorý spoločne predstavili Igor Matovič a Boris Kollár. Podľa návrhu majú dostať poukážku v hodnote 500 eur, ktorý by mohli minúť v reštauráciách, hoteloch alebo na kultúru či wellness. Poukážku by ale mohli aj darovať, a to deťom či vnúčatám.

Cieľom návrhu je motivovať seniorov k očkovaniu a zároveň pomôcť sektorom, ktoré zasiahla pandémia. Matovič ho chce presadiť v parlamente v zrýchlenom konaní už v utorok (30. 11.). Pellegrini si ale skôr vie predstaviť kombináciu priamej podpory zasiahnutých odvetví a vyplácania peňazí priamo k dôchodkom, aby ich seniori mohli použiť na čo chcú. Seniori podľa neho často žijú od dôchodku k dôchodku a nebudú chodiť do fitnes centier ani galérií. Nepozdáva sa mu ani vyplácanie bonusu až po tretej dávke vakcíny.

