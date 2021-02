Dnes o 11:51 Cestovanie Pendleri si od testovania neoddýchnu: Ako často budú potrebovať nový test na Covid-19?

Rakúsko pripravuje ďalšiu zmenu režimu na hraniciach a podmienok vstupu do krajiny.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Rakúsko aj naďalej pripravuje už avizované zavedenie prísnejšej povinnosti testovania i pre pendlerov. Preukázanie sa novým negatívnym testom sa bude vyžadovať jedenkrát týždenne.

Zmena režimu na hraniciach

Rakúsko sprísňuje podmienky vstupu do krajiny pre pendlerov. Tí sa po novom budú musieť raz týždenne podrobiť testu na ochorenie COVID-19 a vyplniť online formulár na webstránke rakúskej vlády. Oznámil to v utorok rakúsky minister vnútra Karl Nehammer, informovala o tom agentúra APA. Rakúsko predĺži i kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom.

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom na nový koronavírus bude platiť pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Rakúska, na ktorých sa nevzťahujú stanovené výnimky. Nasledovať bude desaťdňová karanténa – tú však už nebude možné prerušiť ani po negatívnom výsledku testu.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS) zatiaľ ešte nepadol konkrétny termín, od ktorého by sa malo nové opatrenie voči pendlerom uplatňovať. „Predpokladáme, že by to mohlo byť od pondelka 8. februára,“ naznačil.

Rakúsko výrazne zvýši i pokuty pri obchádzaní povinnosti nosiť ochranné rúška a nedodržiavaní odstupu. Za takéto porušenia predpisov budú hroziť sankcie vo výške 90 eur; doteraz to boli pokuty 25, respektíve 50 eur. Rakúsko navyše posilní i policajné kontroly v lyžiarskych strediskách.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR