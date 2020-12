28. december 2020 Rôzne Perinbaba poriadne vypráši perinu: Napadne aj 50 centimetrov. Prečo je lepkavý sneh nebezpečný?

Okrem sneženia Slovensko trápi aj veľmi veterné počasie. Búrka Hermine aktuálne naberá na sile a vietor bude večer ešte silnejší.

Zdroj: TASR/AP

Mnohí sa v pondelok zobudili do bieleho rána. Zrážky sa objavili najmä na strednom Slovensku. Meteorológovia očakávajú zrážky aj v najbližších hodinách, najsilnejšie majú byť v noci.

V pondelok a utorok (29. 12.) bude dážď, sneženie, lepkavý sneh a veterno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Platia výstrahy

Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydali meteorológovia najmä pre severné okresy Slovenska. Výstraha platí od 16.00 h do utorka (29. 12.).

Pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom je vydaná výstraha prvého stupňa pred snežením. Platí od 16.00 h do utorka rána.

Na poľadovicu by si mali dať pozor najmä vodiči stredného Slovenska. Výstraha pre nich platí od 22.00 h do utorka 8.00 h. Na snehové jazyky a záveje upozorňuje SHMÚ tiež najmä na strednom Slovensku. Meteorológovia vydali výstrahu od pondelka 16.00 h do utorka 8.00 h.

Výstraha druhého stupňa platí podľa SHMÚ pred vetrom na horách, a to najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín a takmer pre celý Prešovský a Žilinský kraj.

Platí od 17.00 do 6.00 h. Pre niektoré okresy v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha prvého stupňa.

Lepkavý sneh

Pri teplote okolo nuly padá tzv. lepkavý sneh, pri ktorom zvyknú padať veľké vločky. „Čo je síce pekné na pohľad, no tento fenomén je dosť nebezpečný, pretože obaľuje predmety, ktoré môže pri väčšom množstve poškodiť,“ konštatuje SHMÚ.

Dodáva, že v kombinácii so silným vetrom to môže spôsobiť veľké komplikácie najmä na horských priechodoch.

„Hranica sneženia je rôzna, pretože vplyvom silného južného vetra dochádza k otepľovaniu vzduchu na záveterných (severných) stranách svahov, vplyvom čoho tu sneží od vyššej nadmorskej výšky ako na južnej strane,“ vysvetľujú meteorológovia.

Ako príklad uvádzajú porovnanie teploty v Žilinskom a Trenčianskom kraji, kde je teplejšie ako v Banskobystrickom kraji. V okolí Nízkych Tatier, v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši sú tri stupne Celzia, v Banskej Bystrici a Brezne nula až jeden stupeň Celzia.

Pol metra snehu

Od západu prichádza ďalšia vlna sneženia, pričom najviac snehu pribudne v noci z pondelka na utorok, a to najmä do oblasti stredného Slovenska.

„Výdatná snehová nádielka zasiahne najmä oblasť Nízkych Tatier, kde sa očakávajú desiatky centimetrov čerstvého snehu. Do zajtra tu môže pribudnúť aj pol metra snehu,“ informuje portál iMeteo.sk.

Na severe Slovenska od ranných hodín fúka silný vietor, a to najmä v horských oblastiach, ale aj v nižšie položených oblastiach na severe a v strede krajiny. Na našom území totiž vyčíňa veterná búrka Hermine. Ide o tlakovú níž, ktorá dorazila z Britských ostrovov cez Nemecko a Česko.

Na Kasprovom vrchu v Západných Tatrách dosiahol vietor rýchlosť 180 km/h. Mimoriadne veterno bolo podľa SHMÚ aj na Skalnatom plese, kde vietor dosiahol rýchlosť 170 km/h.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk/TASR