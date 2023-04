PERVERZNÝ Dalajláma? Pusu s malým chlapcom ľutoval, no ŠTEKLIL popovú divu! VIDEO

Len nedávno obleteli svet šokujúce zábery tibetského duchovného vodcu Dalajlámu. Kamery ho zachytili počas stretnutia s indickými študentami, pri ktorom sa Dalajláma správal prinajmenšom zvláštne.

Keď sa ho malý chlapec opýtal, či ho môže objať, budhistický vodca ho pobozkal na pery a následne dokonca vyplazil smerom k nemu jazyk. Potom chlapca nepochopiteľne vyzval, aby mu jazyk ocucal.

Internetom sa teraz šíri ďalšie video. Hoci pochádza ešte z roku 2016, v súvislosti s incidentom z Indie vyvolalo rozruch.

Zábery zachytávajú stretnutie Dalajlámu a známej speváčky a herečky Lady Gaga. Popová diva má oblečené džínsy s roztrhanými kolenami. Práve na holom kolene ju duchovný vodca znenazdajky pošteklí.

Treba však podotknúť, že Dalajláma aj Lady Gaga sa na videu obaja smejú a zdajú sa byť v dobre nálade. Po záberoch s malým chlapcom však zostala verejnosť na osobu známeho vodcu citlivá.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS