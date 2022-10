Zdroj: pixabay.com PES podľa ZNAMENIA zverokruhu: Ktoré plemeno je vaše osudové? Vraví sa, že podoba medzi psom a jeho majiteľom nie je náhodná. No vedeli ste, že z pohľadu astrológie si niektorí havkáči s nami môžu rozumieť viac? 15. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

Vedeli ste, že sú medzi nami určité plemená psov, ktoré sú viac kompatibilné s konkrétnymi znameniami zverokruhu? Tak ako človek, aj tieto nemé tváre majú povahové vlastnosti, neraz pripomínajúce ľudské.

„Musia spolu vychádzať… to sa môže stať aj po určitom čase, ale musia si navzájom rozumieť. Vo všeobecnosti majú ľudia radi ľudí, ktorí sú im podobní, a to platí aj pre zvieratá. Milujú zvieratá, s ktorými sa môžu stotožniť,“ povedala zvieracia aktivistka a veľvyslankyňa humánnej spoločnosti Jean Shafiroffová pre časopis Reader's Digest. Ktoré plemená sú to?

Baran: nemecký ovčiak, doberman a…

Baran je veľmi svojhlavé znamenie. Vyniká vodcovskými schopnosťami a preto by sa jeho majiteľ mal obzerať po štvornohom spoločníkovi, ktorý odráža jeho vlastnosti. No zároveň by mal nasledovať kroky svojho pána. Ako pripomína Jean Shafiroffová, patrí sem najmä nemecký ovčiak, doberman a weimarský stavač.

Býk: boxer, gavalier a…

Býk je citovo vyrovnané a silné znamenie. Nedá sa niečím len tak vyprovokovať. Toto znamenie v živote uprednostňuje kvalitu. Býk si potrebuje v živote vyberať. „Zatiaľ čo nájsť plemeno psa, ktoré je lojálne, je pomerne jednoduchá úloha, existujú určité plemená psov, ktoré sa považujú za kráľovskejšie,“ opisuje časopis.

Ktorí havkáči sú teda najvhodnejší pre znamenie narodené medzi 21. aprílom až 21. májom? Je to boxer, gavalieršpaniel kráľ Karol a nemecká doga.

Blíženci: bišónik, kólia a…

Zatiaľ, čo niektorí majitelia túžia po pokojnom psovi, iní uprednostnia takého, ktorý je plný energie a zvedavosti. Blíženci sú inteligentní ľudia, otvorení novým veciam. Akých parťákov by malo uprednostniť tretie znamenie v zverokruhu? Vysoko aktívne a energické plemeno. Budú si dobre rozumieť s plemenami ako bradatá kólia, bišónik a portugalský vodný pes.

