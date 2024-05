2. máj 2024 TOS Cestovanie Pilot lietadla vysvetlil vo VIDEU turbulencie: Stalo sa hitom, ľuďom odbúrava strach! Pilot lietadla vysvetlil, prečo by sa cestujúci nemali báť strašiaka v podobe nepríjemných turbulencií.

Turbulencie u mnohých evokujú začiatok pádu lietadla a veľa cestujúcich počas nich prežíva nepríjemné stavy. Už pred odletom vyvolávajú obavy.

V skutočnosti sú však podľa holandského pilota prirodzenou súčasťou lietania a neznamená to, že s lietadlom je niečo zlé.

Podrobnejšie to vysvetlil vo videu na TikToku, ktoré sa stalo virálnym. K dnešnému dňu zaznamenalo takmer 3,7 milióna zhliadnutí. Upozornil na to server New York Post.

Ako hrbole na cestách

Katastroficky vyzerajúca udalosť podľa jeho slov v skutočnosti nastáva kvôli celkom neškodným zmenám prúdenia vzduchu okolo lietadla.

„Lietadlo sa počas letu stretáva s rôznymi vzduchovými masami s rôznymi teplotami, rýchlosťami a smermi vetra,“ opísal pilot s tým, že v dôsledku ich zmien, resp. rozdielov môže dôjsť k turbulenciám, ktoré lietadlo vníma ako otrasy či nárazy.

A keď by ste predpokladali, že o turbulenciách už vedia ľudia dosť, tak vedzte, že súdiac podľa komentárov pod videom pilot jeho zverejnením upokojil nejedného cestujúceho.

Iný pilot pocit pri turbulenciách prirovnal k niečomu, čo veľmi dobre poznajú vodiči na slovenských cestách a to je jazda po rôznych nerovnostiach.

Podľa odborníkov aj keď otrasy môžu byť nepríjemné, moderné lietadlá sú navrhnuté tak, aby to bezpečne vydržali.

Zriedkavé zranenia

Predsa len isté nebezpečenstvo pri turbulenciách pre cestujúcich hrozí. Najmä ak nemajú zapnuté pásy alebo v tej chvíli nesedia na mieste. Väčšinou je na to však dohliadnuté a zranenia sú veľmi zriedkavé.

V rokoch 2009 až 2021 sa podľa dostupných štatistík v dôsledku turbulencií zranilo iba 30 cestujúcich a 116 členov posádky, čo je malý počet, keď vezmeme do úvahy milióny ľudí, ktorí lietajú každý rok.

Zranenia spôsobené turbulenciou sú často spôsobené tým, že spadne batožina z úložných priestorov, ktoré sú nad hlavami.

Zdroj: Dnes24.sk