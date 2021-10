Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačková láme na Instagrame rekordy a ŠĽUBUJE: Vo štvrtok sa vyjadríme ku VŠETKÉMU! Zuzana Strausz Plačková zažíva po prepustení z CPZ rekordné návštevy na svojich účtoch na sociálnych sieťach. Práve tam oznámila fanúšikom, kedy sa prihovorí verejnosti. 2. október 2021 han Magazín

2. október 2021 han Magazín Plačková láme na Instagrame rekordy a ŠĽUBUJE: Vo štvrtok sa vyjadríme ku VŠETKÉMU! Zuzana Strausz Plačková zažíva po prepustení z CPZ rekordné návštevy na svojich účtoch na sociálnych sieťach. Práve tam oznámila fanúšikom, kedy sa prihovorí verejnosti.

Pomyselná kráľovná slovenského Instagramu je tento týždeň suverénne témou číslo jeden na Slovensku. Úspešná influencerka bola spolu so svojim manželom René Strauszom 27. septembra zadržaná Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) kvôli podozreniu z drogovej trestnej činnosti.

Po štyroch dňoch v policajnej cele ich sudca prepustil a sú stíhaní na slobode. Zatiaľ však komunikujú len prostredníctvom sociálnych sietí.

Čo sa stalo?

V pondelok sa Slovensko zobudilo do daždivého rána a s informáciou, že známa ikona nášho šoubiznisu skončila v putách na polícii. Dôvod zadržania manželského páru bol riadnym šokom. „NAKA obvinila v rámci protidrogovej akcie na západe Slovenska 15 osôb. Zaistila viac ako deväť kilogramov pervitínu,“ informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

To však nebolo všetko, pretože muži zákona pri domových prehliadkach našli aj zbrane, strelivo a 70-tisíc eur v hotovosti. Plačkovej by v tej chvíli hrozil vysoký trest, no vo štvrtok 30. septembra ju spoločne s manželom prepustili. Učinil tak sudca, ktorý sa riadil dôkazmi. Manželia sú stíhaní na slobode.

Aj napriek tomu podal prokurátor sťažnosť, že neboli zobratí do väzby, čiže hlavné slovo bude mať vo štvrtok Najvyšší súd.

Jedine na Instagrame

Po tom, čo sa Zuzana Plačková dostala do „šlamastiky“ jej počet sledujúcich fanúšikov na Instagrame neklesol, ale paradoxne stúpol. Aktuálne (k 2. októbru, pozn. red.) ich má na tejto sociálnej sieti už 816-tisíc! To aj patrične využíva, keď pridáva jeden príbeh za druhým. No a tie vydržia na jej profile len 24-hodín, ale každý jeden malo vzhliadnuť takmer milión ľudí!

„Určite vás zaujíma, koľko videní mám teraz na príbehoch. Je to okolo 800 – 900-tisíc!“ uviedla v príbehu Plačková a hneď aj zareagovala na otázku manžela Reného, prečo je ich toľko. „Mala som rušný týždeň,“ zahlásila Plačková.

Povie viac

Práve preto, že je Zuzana Strausz Plačková taá žiadaná, verejnosť čaká na podobnejšie vyjadrenie k celej záležitosti so zadržaním NAKA. „Čo sa týka vyjadrenia, tak si myslím, že najlepšie bude, keď tak spravíme vo štvrtok. Dúfam, že všetko dobre dopadne, lebo trestné stíhanie, ktoré je vedené voči mne a Renému, považujeme za nedôvodné a úprimne veríme, že sa ukáže naša nevina a spravodlivosť zvíťazí,“ povedala Zuzana v príbehu, ktorý zavesila na Instagram v sobotu večer.

„Potom vo štvrtok, keď to dobre dopadne, sa vyjadríme k úplne všetkému,“ poznamenala.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24. .

Zdroj: Dnes24.sk