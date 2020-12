18. december 2020 Krimi Pľuvance rovno do tváre: Muž s koronavírusom chcel nakaziť POLICAJTOV!

Policajti počas zásahu riskovali vlastné zdravie. Covid pozitívny muž ich chcel nakaziť koronavírusom.

Zdroj: TASR/AP

Nedávno Slovenskom preletela správa o nezodpovednom správaní obyvateľa z okresu Galanta, ktorý pobehoval po dedine a chválil sa, že je pozitívny. Teraz mu hrozí 4 až 10 rokov nepodmienečne. Polícia riešila ďalšieho pozitívne testovaného občana.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, na tiesňovú linku 158 zavolala zúfalá žena. Jej priateľ mal doma vyvádzať a rozbil aj stôl v kuchyni.

„Policajti po príchode na miesto zistili, že 33-ročný muž je značne pod vplyvom alkoholu a navyše covid pozitívny. To sa aj snažil pred prítomnými policajtmi prezentovať a popri nadávkach so slovami „bodaj by ste sa aj vy nakazili“ na nich zámerne kašľal a pľul im do tváre," píše na sociálnej sieti Polícia SR – Nitriansky kraj.

Muž však na výzvy polície nereagoval. „Boli proti nemu použité hmaty a chvaty sebaobrany a následne bol z dôvodu jeho zlého psychického stavu prevezený do novozámockej nemocnice," dodáva polícia.

Prípad je aktuálne na stole policajného vyšetrovateľa ako zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. „Podozrivý muž bol už medzičasom prepustený z nemocnice a momentálne je za dodržania všetkých hygienických opatrení umiestnený v policajnej cele," informujú muži zákona.

Foto: ilustračné

