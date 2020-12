4. december 2020 MI Politika Po víkende sa IDE do niektorých škôl! Podmienkou sú však testy detí a rodičov

Od pondelka 7. decembra sa niektoré školy budú môcť otvoriť aj pre žiakov druhého stupňa a stredoškolákov. Má to však viacero podmienok a mnohé detaily ešte nie sú známe.

Tlak zo strany verejnosti i odborníkov konečne uspel a pred Vianocami by sa aspoň časť starších žiakov skutočne mohla vrátiť do lavíc. Stále sa však ozývajú hlasy právnikov, podľa ktorých je takéto selektovanie škôl diskriminačné.

Iba pre otestovaných

Vo štvrtok na tlačovej konferencii po mimoriadnej vláde vystúpil premiér Igor Matovič spolu s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Oznámili, že vláda prijala uznesenie, ktoré umožní už od pondelka 7. decembra otvoriť niektoré školy.

„Otvoriť sa môžu len tie, ktoré už kontaktovali ministerstvo školstva alebo premiéra a sú ochotné otestovať na Covid-19 žiakov, rodičov alebo učiteľov,“ uviedol minister školstva.

Všetko teraz bude záležať od toho, ako sa dohodnú riaditelia konkrétnych škôl so svojim zriaďovateľom a rodičmi. Na testovanie môžu zriadiť vlastné odberové jednotky, alebo využiť mobilné, prípadne jednotky svojich zriaďovateľov.

„Počas víkendu si musia zabezpečiť testovanie a od pondelka môžu otvoriť. Môžu to urobiť aj v iných dňoch a otvoriť neskôr,“ spresnil premiér. Stále však zostáva viacero nezodpovedaných otázok.

Premiér hovorí o slobode

Premiér hovorí o slobode v rozhodovaní pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl, kedy a ako sa do pilotného projektu zapoja i aké ročníky otvoria.

„Keď sa rozhodnú, že budú chcieť naďalej dištančné vzdelávanie, budú v ňom pokračovať,“ povedal Matovič. Aj rodičia podľa predsedu vlády i ministra majú slobodu v rozhodnutí, či dajú otestovať seba i svoje deti.

Testovať by sa mal na základe uznesenia vlády aspoň jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Ak nebude v škole dostatočný záujem zo strany rodičov a ich detí dať sa testovať, škola bude podľa ministra pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Je to diskrimácia?

Mnoho rodičov odmieta dať svoje deti testovať. Minister školstva preto pôvodne uvažoval, že škola by sa otvorila, ak by sa dalo pretestovať aspoň 70 percent žiakov. Návrh mu na krízovom štábe neprešiel a ako to bude vyzerať teraz ešte nie je známe.

„Dajte nám viac času, kým vydáme presnejšie manuály v priebehu týždňa. Nie sú tam percentá, ale iné pravidlá na pretestovanie. Každopádne platí, že jeden rodič sa musí dať otestovať,“ uviedol minister B. Gröghling.

Lenže podľa viacerých právnikov je takéto rozdeľovanie škôl podľa toho, kto sa otestuje a kto nie, diskriminácia. Oslovila ich iniciatíva Dajme deťom hlas.

„Nie je možné podmieňovať návrat do školy testovaním detí, hovorí výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová,“ uvádza iniciatíva na svojom blogu. Tvrdí, že na to chýba legislatíva.

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) však tvrdí, že o žiadnu diskrimináciu nejde. „Nemá zmysel to do detailov rozoberať, ale je to v súlade s právom,“ uviedol na piatkovej tlačovke.

Je to šikana!

Mimoparlamentný Hlas-SD kritizuje plán vlády na testovanie školákov, odmieta vytváranie dvoch kategórií žiakov. „Považujeme to za zbytočnú šikanu učiteľov, rodičov a detí. Výsledok rokovania vlády svedčí o tom, že ide o improvizáciu predsedu vlády s nejasným výsledkom podobným tomu, aký sa v plnej miere ukázal po celoplošnom testovaní,“ uvádza strana v reakcii, ktorú TASR poskytla jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

