15. október 2020 Zo zahraničia Počet nakazených koronavírusom v Česku láme rekordy! Pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov

V spojitosti s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, zaevidovalo Česko v stredu aj 35 nových úmrtí.

Zdroj: TASR/AP

V Českej republike pribudlo v stredu potvrdených rekordných 9 544 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie. Vyplýva to z údajov zverejnených vo štvrtok nadránom na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Kritická situácia

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 139 290 ľudí, z ktorých 1 172 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 60 901 osôb, z toho v stredu pribudlo 277 vyliečených. Momentálne je v Česku nakazených 77 217 ľudí, z toho 2 678 je hospitalizovaných.

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Zdroj: TASR