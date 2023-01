Zdroj: pixabay.com Pochybili v diagnóze a dievčaťu AMPUTOVALI všetky končatiny! Rodina vysúdila balík Obrovský prešľap zdravotníkov sa rodina rozhodla nenechať len tak a kliniku pohnala pred súd. Nemocnica zodpovednosť prijíma a ospravedlňuje sa. 23. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

23. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Pochybili v diagnóze a dievčaťu AMPUTOVALI všetky končatiny! Rodina vysúdila balík Obrovský prešľap zdravotníkov sa rodina rozhodla nenechať len tak a kliniku pohnala pred súd. Nemocnica zodpovednosť prijíma a ospravedlňuje sa.

Britániu šokoval prípad, v ktorom pre pochybenie nemocnice došlo k amputácií všetkých štyroch končatín mladému dievčaťu. Zúfalí rodičia to nenechali len tak a obrátili sa na súd. Boli úspešní a dostanú veľké odškodné, zdravie ich dcére to však už nevráti.

Dohra na súde

O dohre v prípade z grófstva Surrey v juhovýchodnom Anglicku informovala BBC.

Najvyšší súd schválil rodičom vyrovnanie vo výške 39 miliónov libier, čo je v prepočte viac než 44 miliónov eur. Nemocnica, v ktorej k zákrokom došlo, prijala plnú zodpovednosť. Jej riaditeľ sa rodičom ospravedlnil v liste a priznal, že chybu urobila klinika.

Maloleté dievča prišlo po amputáciách o obe ruky od lakťov a obe nohy od kolien. Jeho identita ani presný vek nie sú pre citlivosť prípadu zverejnené.

Nemuselo sa to stať

A ako vlastne k tak závažnému zákroku, akým je amputácia všetkých končatín, došlo? Rodičia doniesli dievča na ošetrenie so zažívacími ťažkosťami a podozrením na meningitídu a sepsu. Vtedy však zdravotníci situáciu vyhodnotili inak a poslali pacientku domov, pričom jej predpísali paracetamol.

Len za niekoľko hodín sa stav dievčaťa tak zhoršil, že sa rodičia na kliniku vrátili. To už ich dcéra bojovala so zlyhávaním viacerých orgánov. Jej rodina podávala žalobu s tým, že ak by bola pacientka okamžite liečená antibiotikami, amputáciám sa dalo vyhnúť. Súd jej dal za pravdu a nemocnica sa kajá. Klinika rodičom odkázala, že je ochotná poskytnúť prístup k akejkoľvek liečbe a technológiám, ktoré bude ich dcéra v ďalšej liečbe potrebovať.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk