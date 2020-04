27. apríl 2020 Správy Zo Slovenska Zo zahraničia Podcast Výber24: V Smere sa začal boj Fico vs. Pellegrini, Rusi stavajú Putinovi chrám

28/4 2020 - Všetko dôležité za uplynulých 24 hodín v podcaste Dnes24.



Krátky prehľad

Zo Slovenska

Dočasné pozastavenie bezplatnej železničnej prepravy pre dôchodcov sa zatiaľ odkladá. Uviedol to predseda Národnej rady Boris Kollár vo videu na sociálnej sieti. Zároveň vyzval seniorov, aby sami obmedzili cestovanie vlakmi.

Za uplynulých 24 hodín pribudli na Slovensku iba dva prípady nákazy koronou, celkovo tak máme 1381 prípadov. Nepribudla žiadna obeť, naopak z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 9 nových pacientov. Spolu sme testovali takmer 75000 krát.

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je stále dôležité zvýšenú pozornosť venovať zariadeniam sociálnych služieb. Minister práce Milan Krajniak informoval, že sa začalo s plošným testovaním zamestnancov a klientov v týchto zariadeniach.

Ambulancie záchrannej zdravotnej služby budú môcť za istých podmienok opäť vykonávať odbery pacientom v ich domácom prostredí. Diať sa tak má v prípade, ak pacient nebude mať možnosť sa autom dopraviť na mobilné odberové miesto a jeho stav si nebude vyžadovať lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu.

Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry pokračujú vo výsluchoch sudkýň vo veci korupcie a podplácania. V Nitre vypovedala Andrea Haitová a Zuzana Maruniaková.

Súdna rada ani v pondelok nezvolila predsedu Najvyššieho súdu. K samotnej voľbe ani nedošlo, voľba aj zasadnutie boli odročené z dôvodu, že noví členovia menovaní vládou a parlamentom nemali dostatok času na naštudovanie materiálov. Nová voľba sa bude konať 11. mája.

V Smere sa zrejme začal boj o miesto predsedu. Pellegriniho spojenec Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že voľby jasne ukázali jasne, kto je lídrom Smeru. Reagoval tak na otázku o svojej prípadnej podpore pre Petra Pellegriniho na funkciu predsedu strany. Veľká a úspešná strana ako Smer sa podľa neho nemusí báť debaty o svoju budúcnosť a vie vyhodnotiť všetky závery.

Téme sme sa venovali TU.

Bratislavská mestská polícia bude hľadať nového náčelníka. Bývalý vyšetrovateľ z tímu Gorila Marek Gajdoš, ktorý sa tejto funkcie ujal pred polrokom, mal vo štvrtok minulý týždeň autonehodu, po ktorej nafúkal menej ako jedno promile. Primátor Matúš Vallo v pondelok prijal jeho rezignáciu.

Pikoška na záver: Muž, ktorý sa snažil uliať z práce s výhovorkou na koronu, už čelí obvineniu. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu šírenia poplašnej správy a za nerozvážne konanie mu hrozí až päť rokov väzenia. Banskobystričan, ktorý je stíhaný na slobode, to vraj urobil iba pre to, že „mal vypité a nechcelo sa mu ísť do práce“.

Viac sme o téme písali TU.

Zahraničie

Počet potvrdených úmrtí na koronu v Európe presiahol 125 tisíc. Pandémia zabila po celom svete vyše 206 tisíc ľudí a nakazili sa viac ako tri milióny osôb, pričom najvyšší počet mŕtvych majú v Spojených štátoch.

Nemecko počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky o vyše 6 %. Dôvodom je pandémia korony, ktorá stiahla najväčšiu európsku ekonomiku do najhlbšej recesie v povojnovej histórii.

Výstavbu gigantickej pravoslávnej katedrály vyzdobenej mozaikami ruského prezidenta Vladimira Putina a sovietskeho diktátora Josifa Stalina dokončia v máji, k 75. výročiu víťazstva nad nacizmom. Katedrála ozbrojených síl, ako znie oficiálny názov chrámu, sa nachádza pri Moskve a jej interiér okrem Boha, Panny Márie a svätých obsahuje aj panteón popredných lídrov krajiny. Oslavuje tiež „veľké činy ruského ľudu“ vrátane anexie Krymu,

Počasie

Aj utorok pod mrakom, ale bez zrážok, teplota príjemných 16 až 22 stupňov.

Správy dnes vybral a načítal Boris, ďakujeme, že nás počúvate.

