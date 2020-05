4. máj 2020 MAK Správy Zo Slovenska Zo zahraničia Podcast Výber24: Veľké uvoľňovanie aj policajná bitka pred obchodom s chľastom

5. máj 2020 - Vypočujte si prehľad udalostí, ktoré sa doma a vo svete stali za uplynulých 24 hodín, toto je Výber24.

Krátky prehľad

Zo Slovenska

Na Slovensku pribudlo päť prípadov nákazy novým koronavírusom a jedna obeť. Celkovo tak evidujeme 1 413 prípadov. Vykonaných bolo 1 584 vzoriek, 24 pacientov sa vyliečilo.

Premiér po stretnutí s epidemiológmi ohlásil zrýchlené uvoľňovanie opatrení. Druhá a tretia fáza sa začnú spolu už túto stredu.

Druhá a tretia fáza sa začnú spolu už túto stredu. Otvoria sa terasy reštaurácií, zoo či galérie. Štát bude ale ešte viac kontrolovať dodržiavanie pravidiel a rozdávať prísne tresty.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí žiada ambulantných lekárov, aby pacientov riadne vyšetrovali a venovali sa aj preventívnym prehliadkam. Rezort poukázal na to, že čiastočné obmedzenie plánovaných operačných výkonov v nemocniciach sa od veľkonočných sviatkov postupne uvoľňuje.

Advokát Daniel Lipšic sa spomína ako kandidát na nového generálneho prokurátora. V pondelok to potvrdil premiér Igor Matovič, podľa ktorého by Lipšic bol výborným kandidátom. Keďže však známy advokát nie je prokurátorom, musel by sa pre jeho nomináciu meniť zákon. Vládna koalícia by chcela problém s generálnym a špeciálnym prokurátorom vyriešiť do leta. Medzi ďalšími kandidátmi sa spomínajú prokurátori Ján Šanta a Maroš Žilinka.

Okresný súd Bratislava IV odsúdil dvojicu mladíkov, ktorí pred rokom napadli starší manželský pár v bratislavskej MHD. Idú do basy na štyri a tri roky.

Zahraničie

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je „presvedčený“, že do konca tohto roka budú mať Spojené štáty vakcínu proti korone. Trump ešte v apríli povedal, že ochoreniu v USA by mohlo podľahnúť 60-tisíc Američanov. Teraz to podľa neho vyzerá skôr tak, že o život by mohlo prísť zhruba 100-tisíc osôb. Vlastnú vakcínu vyvíja aj Česká republika.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že Washington doposiaľ neposkytol žiadny dôkaz na podporu „špekulatívnych“ tvrdení prezidenta Trumpa, že nový korona pochádza z laboratória v čínskom Wu-chane. Vyhlásil, že od USA nedostali žiadne konkrétne dôkazy o pôvode vírusu.

Indická polícia obuškami rozohnala davy ľudí, ktorí sa zhromaždili pred obchodmi s alkoholom a nedodržiavali spoločenský odstup. Otvorili ich po 40 dňoch karantény. Vo viacerých mestách obchody s alkoholom hneď aj zavreli, keďže medzi zákazníkmi vznikali hádky a bitky.

Koronakríza spôsobila prudký pokles spotreby zemiakov v Belgicku. Pre veľký prebytok hrozí, že sa vyhodí vyše 750-tisíc ton zemiakov. Združenie Belgapom preto vyzýva Belgičanov, aby dvakrát do týždňa jedli hranolky. Belgické hranolky, ktoré sú národným jedlom, sa často konzumujú v baroch a reštauráciách. Ich spotreba sa výrazne znížila pre obmedzenia prijaté vládou na zastavenie pandémie nového koronavírusu. To spôsobilo obrovský prebytok zemiakov.

Maďarský hokejový tím MAC Újbuda nebude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v slovenskej Tipsport Lige, ale vráti sa do Erste Ligy. Dôvodom sú pozastavené dotácie pre športové kluby, pričom má klub ťažkosti aj s hľadaním sponzorov.

Počasie

Po chladnom víkende sa mierne oteplí na 11 až 19 stupňov. Utorok by mal byť bez zrážok. Bude prevažne polooblačno, prehánky ojedinele len v horských oblastiach. Západnú Európu naopak čaká mimoriadne teplé počasie s teplotami cez 35 °C.

Správy dnes vybral a načítal Boris, ďakujeme, že nás počúvate.

