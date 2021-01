Dnes o 19:25 Zo Slovenska Podľa Krajčího sa situácia na Slovensku mierne zlepšuje: Kde je to najhoršie?

Šéf rezortu zdravotníctva informoval o aktuálnej situácii v krajine. Menoval aj najhoršie okresy.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa na Slovensku mierne zlepšuje, no denne stále ochoreniu COVID-19 podľahne asi 90 ľudí. Pozitivita PCR testov a aj antigénových testov poklesla. Reprodukčné číslo je na úrovni 1. Hospitalizácie nerastú tak prudko a 0,92 percenta populácie Slovenska je zaočkovanej proti novému koronavírusu. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že aktuálne je na tom najhoršie okres Zlaté Moravce.

Odporúča respirátor

Zo susedných krajín je na tom stále najhoršie Česko. Mierne lepšia situácia ako na Slovensku je v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku aj na Ukrajine.

Šéf rezortu zdravotníctva poznamenal, že napriek opatreniam prijatým v druhej polovici decembra sa krivku infikovaných stále nepodarilo zlomiť. „Apelujeme na občanov, aby ostávali vo svojej vlastnej bubline s tými najbližšími,“ povedal Krajčí, pričom ľuďom, ktorí napríklad cestujú hromadnou dopravou či taxíkom, odporúča nosiť respirátor. Jeho nosenie zatiaľ povinné nie je. Význam vidí aj v užívaní vitamínov.

Okresy

V slovenských nemocniciach je hospitalizovaných 3 273 pacientov, minulý týždeň to bolo 3 142. Na umelej pľúcnej ventilácii je 279 ľudí, minulý týždeň to bolo 248 osôb. Pozitivita vykonaných PCR testov klesla z 27 percent na 23 percent a rovnako je to aj pri antigénových testoch, ktorých pozitivita klesla z ôsmich percent na päť percent.

Z okresov sú na tom najhoršie Zlaté Moravce. Nasledujú Nitra, Piešťany, Košice-okolie a Považská Bystrica. Situácia sa, naopak, zlepšila v okrese Trenčín.

Do nemocníc sa postupne vracia stále viac zdravotníckeho personálu, ktorý bol v karanténe.

Očkovanie

Krajčí očakáva, že situáciu na Slovensku by „skokovo“ zlepšilo celoplošné testovanie. Zároveň uviedol, že spoločnosť Pfizer dodá menej vakcín proti novému koronavírusu do celej Európskej únie. Očkovanie bežnej populácie bude podľa neho závislé od dodávky vakcín. Nevylúčil, že časť ľudí by mohla byť zaočkovaná až na jeseň 2021.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaznamenal 13 hlásení závažných nežiaducich účinkov po vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 a 146 nezávažných hlásení. Očkuje sa už v 55 nemocniciach. Menší záujem zaznamenali na východe Slovenska. „Očkovanie prebieha plynulo, máme dobré referencie, spokojných ľudí, ktorí boli na očkovaní. Nemocnice sú dobre pripravené,“ do­dal.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR