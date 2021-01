15. január 2021 ELA Zo zahraničia Je tu problém s treťou vakcínou od AstraZeneca, štúdie nevychádzajú najlepšie!

Britsko-švédska farmaceutická spoločnosť AstraZeneca požiadala v utorok Európsku liekovú agentúru (EMA) o schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Zdroj: TASR/AP

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová žiadosť spoločnosti AstraZeneca označila za „dobrú správu“. EMA teraz posúdi bezpečnosť a účinnosť vakcíny, napísala von der Leyenová na Twitteri.

Prvá bola Británia

„Keď vakcína dostane pozitívny vedecký posudok, budeme sa čo najrýchlejšie usilovať schváliť ju na použitie v Európe,“ napísala. EMA by podľa svojich vyjadrení mohla v prípade dostatočného množstva údajov rozhodnúť o použití vakcíny v núdzových prípadoch 29. januára.

EÚ zatiaľ schválila na všeobecné použitie vakcínu od spoločností BioNTech a Pfizer a očkovaciu látku od spoločnosti Moderna. Očkovanie sa vo väčšine členských krajín EÚ začalo na konci decembra.

Očkovanie vakcínou AstraZeneca spustila 4. januára Británia ako vôbec prvá krajina na svete. Oproti vakcíne od spoločností BioNTech a Pfizer je jej výhodou možnosť uskladnenia v bežnej chladničke.

EÚ si už od britsko-švédskej spoločnosti objednala stovky miliónov dávok tejto vakcíny, ktorú AstraZeneca vyvinula spoločne s Oxfordskou univerzitou.

Ohrozená registrácia

V piatok 15. januára ale prišla znepokojivá správa o nedostatočnej účinnosti vakcíny AstraZeneca, ktorej registrácia je teraz ohrozená.

Štúdie podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího neho nevychádzajú najlepšie.

„Pokiaľ by sa potvrdilo, že účinnosť tej vakcíny nie je dostatočná, tak potom bude ozaj obrovský problém s množstvom vakcín,“ uviedol Krajčí.

Ako vysvetlil, ak by sa šlo podľa plánu, očkovanie bežnej populácie sa môže skončiť až na konci leta či začiatkom jesene. Občania by sa teda k zaočkovaniu dostali až na jeseň.

„Keď vypadne jeden dodávateľ, taký kľúčový ako AstraZeneca, kde sa spoliehame, že by sa také množstvo ľudí mohlo zaočkovať, tak jasné, bola by to malá-veľká tragédia pre Slovensko a ja dúfam, že ten proces dopadne dobre,“ uviedol premiér Igor Matovič po piatkovom rokovaní vlády.

Málo účinná?

Pochybnosti o vakcíne AstraZeneca v posledných dňoch vyjadrili vedci z Austrálie a Nového Zélandu, ktorí síce nespochybňujú jej bezpečnosť, ale efektívnosť.

Žiadajú okamžité pozastavenie plánu očkovať touto „značkou“, pretože nemusí byť dostatočne účinná na vytvorenie kolektívnej imunity.

Ako sa ukázalo, tretia fáza klinických skúšok preukázala iba 62-percentnú účinnosť, uviedol The Sydney Morning Herald porovnávajúc to, že konkurenčné vakcíny od Pfizeru a Moderny sú účinné približne na 95 percent.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR