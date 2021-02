10. február 2021 MI Zo Slovenska Podpásovka pre živnostníkov! Je pandemická pomoc štátu podvod alebo nedorozumenie?

Živnostníci sa sťažujú, že štát im sľúbil vyplatiť pomoc, ak sa dobrovoľne pripoistia. Keď tak urobili, zrazu sa podmienky zmenili a nedostali nič.

Zdroj: TASR/DPA

Drobní podnikatelia a SZČO sa sťažovali, že ak kvôli prepadu príjmu neplatili odvody, nemali nárok na peniaze od štátu v rámci schémy Prvá pomoc.

Ministerstvo práce preto v decembri upravilo podmienky, aby im pomohlo. Lenže o dva mesiace ich spätne pozmenilo (!) a mnoho podnikateľov to vníma ako podraz.

Zložitá administratíva

Na systém Prvej pomoci sa od začiatku valí kritika, že je veľmi komplikovaný, plný rôznych podmienok a výnimiek. Mnoho žiadateľov sa v tom nevyzná a vo výsledku strácajú nárok na peniaze. Najnovšie sa sťažujú podnikatelia SZČO, ktorým poklesli tržby, alebo museli prevádzky zavrieť.

Na stránke schémy Prvá pomoc svieti oznámenie, že ak SZČO nemajú povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie, nemajú ani nárok na príspevok z opatrenia č. 2. Ten môže byť až do výšky 810 eur. Aby to nebolo také kruté, ministerstvo práce to v decembri zjemnilo.

„Pokiaľ chcú naďalej čerpať príspevok z tohto opatrenia, odporúčame, aby sa dobrovoľne poistili, pričom musia byť poistení minimálne polovicu mesiaca za ktorý o pomoc žiadajú a poistenie musí trvať,“ uvádza sa na stránke Prvej pomoci.

Fór je v tom, že posledné slová o tom, že „dobrovoľné poistenie musí trvať,“ pridalo ministerstvo až o dva mesiace neskôr vo februári a so spätnou platnosťou. To urobilo mnohým podnikateľom škrt cez rozpočet a poriadne ich napálilo.

Vyhodené peniaze

Podnikatelia SZČO sa teda rýchlo dobrovoľne pripoistili a zaplatili odvody. Dúfali, že vďaka tomu dostanú od štátu peniaze. Lenže potom mnohí urobili chybu, o ktorej netušili.

„Mnohí živnostníci sa v polovici decembra prihlásili na dobrovoľné poistenie a potom sa v januári začali odhlasovať. Nikde nebolo povedané, že by sa odhlasovať nesmeli. Verili, že takto získajú príspevok za december aj január,“ zhodnotil situáciu pre TV Markíza daňovo-odvodový expert a bývalý minister práce Jozef Mihál.

Keď štát zistil, čo sa deje, rýchlo vo februári doplnil pôvodné usmernenie o kľúčové slová, že poistenie musí trvať. Toto drobné ale zásadné doplnenie platí aj spätne za mesiace november a december.

„Ústredie práce argumentuje, že nešlo o zmenu podmienok a pravidlá boli jasné už predtým, len považovali za dôležité to dovysvetliť,“ uvádza hovorkyňa ústredia práce pre TV Markíza.

Je to podvod?

Toto dovysvetlenie však mnohých živnostníkov poriadne rozčúlilo a berú to ako podraz. Sťažujú sa, že štát im vlastne vyrobil náklady navyše, lebo si dobrovoľne zaplatili odvody len za december v dobrej viere, že to stačí na získanie príspevku. A teraz nič nedostanú.

„Pán minister, len neviem, či to nie je na hranici podvodu, keď ste 5.2.2021 zverejnili oznámenie verzia č. 15 s platnosťou od 1.10.2020. Teda ste nezákonne prelepili „plagáty“. Je to nonsens. Obrátili ste to proti živnostníkom, ktorí sa dobrovoľne poistili,“ píše jeden z komentujúcich na facebookovom statuse ministra práce Milana Krajniaka.

Aj podľa Jozefa Mihála je takýto postup štátu nefér a retroaktívny. Navyše sa živnostníci sťažujú, že na úradoch práce im pracovníci dávajú každý deň iné vysvetlenia. Niektorým šťastlivcom vraj príspevky schválili a iným už nie.

Čo teda zostáva SZČO, ak doplatili na oneskorené „dovysvetlenie“ zo strany štátu?

„Ak sa nechcú dobrovoľne poistiť, môžu požiadať o príspevok z opatrenia č 4. – paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 eur,“ uvádza stránka schémy Prvej pomoci.

Zdroj: Dnes24.sk