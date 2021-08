Zdroj: TASR/Pavol Zachar Pôjdu vysokoškoláci do škôl? Aj oni i stredoškoláci by sa mali očkovať Hlavný hygienik SR Ján Mikas avizoval, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripraví usmernenie, podľa ktorého sa jednotlivé vysoké školy budú môcť odraziť. 30. august 2021 Zo Slovenska

30. august 2021 Zo Slovenska Pôjdu vysokoškoláci do škôl? Aj oni i stredoškoláci by sa mali očkovať Hlavný hygienik SR Ján Mikas avizoval, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripraví usmernenie, podľa ktorého sa jednotlivé vysoké školy budú môcť odraziť.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Rozhodnutie o otvorení zimného semestra akademického roka 2021/2022 zostane na rozhodnutí vysokých škôl a univerzít. V pondelok o tom na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR informoval štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis. Na kompenzácie spojené s novým koronavírusom dostanú finančné prostriedky vo výške viac ako 15,5 milióna eur.

Rozhodnutie je na VŠ

„Individualita zostáva na vysokých školách, čiže na vysokých školách bude, ako si zorganizujú v rámci mantinelov svoj akademický rok. Spôsob výučby, či bude prezenčne, hybridne alebo dištančne,“ povedal s tým, že Svetová zdravotnícka organizácia aj ministerstvo samotné odporúčajú, aby sa výučba v čo najväčšej možnej miere realizovala prezenčne.

Ako zdôraznil, rezort školstva odporúča štúdium umožniť prezenčnou formou tam, kde to epidemiologická situácia umožňuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa COVID automatu, situácia sa prehodnotí.

Výzva na očkovanie

Zástupcovia rezortu tiež vyzvali študentov aj vyučujúcich, aby zvážili svoje možnosti a pokiaľ nemajú zdravotné dôvody, dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Štátny tajomník tiež informoval, že financie na kompenzácie dosahu pandémie budú prerozdelené v najbližších dňoch.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas avizoval, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripraví usmernenie, podľa ktorého sa jednotlivé vysoké školy budú môcť odraziť. Usmernenie by malo mať známu podobu do konca tohto týždňa.

Projekt očkovania mladých

Aliancia stredoškolákov spúšťa projekt na podporu očkovacia mladých ľudí „Študent študentom o očkovaní“. Na tlačovej konferencii o tom informoval prezident aliancie Kristián Krivda. Záštitu nad projektom prebral premiér Eduard Heger (OĽANO) a Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý ho podporí aj materiálne. Začať by sa mal 6. septembra.

Aliancia vníma veľké regionálne rozdiely v očkovaní mladých ľudí. Chce s nimi diskutovať o tom, prečo sa dať zaočkovať. Viceprezidentka aliancie Daniela Stejskalová priblížila, že projekt bude prebiehať v troch fázach.

V prvej sa zaškolia odborníci, ktorí budú chodiť po školách a vzdelávať mladých o očkovaní. Následne pôjdu dobrovoľníci do škôl, kde budú so študentmi diskutovať o ich obavách z očkovania. V rámci návštevy im rozdajú anonymné dotazníky.

Študenti v nich vyplnia, či sú zaočkovaní a aké boli ich dôvody očkovania, respektíve neočkovania sa. V poslednej fáze budú podľa Stejskalovej vyhodnocovať dáta z dotazníkov a poskytnú ich ďalej štátnym orgánom.

„Spoločným cieľom je udržať prezenčné vyučovanie čo najdlhšie,“ poznamenal Krivda. Na pomoc s projektom oslovila aliancia aj samosprávne kraje, zatiaľ sa k nej prihlásili Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.

Aliancia bude v rámci projektu rozdávať aj letáky s najzákladnejšími informáciami o očkovaní. Dobrovoľníci budú prevažne navštevovať školy, kde je miera zaočkovanosti najnižšia, povedala Stejskalová.

Heger to podporuje

Premiér iniciatívu aliancie víta. Je podľa neho potrebné diskutovať o očkovaní s pokojom a faktami. „Mladí ľudia zobrali do rúk aktivitu, ktorou chcú rozprávať a prinášať fakty. Verím, že to pomôže celej diskusii o očkovaní, ktorá bola roky zanedbaná a možno preto sme dnes vystavení mnohým dezinformáciám. Verím, že to prinesie viac poznania, a tým pádom väčšiu informovanosť,“ skonštatoval.

ÚV poskytne projektu materiálnu pomoc, na konečné vyčíslenie podľa predsedu vlády zatiaľ čaká.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR