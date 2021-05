Zdroj: TASR/Martin Baumann Polícia pokročila v kauze Dobytkár: Bödör má na krku ďalšie obvinenie Vyšetrovanie kauzy Dobytkár pokračuje. Polícia už zadokumentovala úplatky za milióny eur. 4. máj 2021 Krimi

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi B. pribudlo v kauze Dobytkár obvinenie pre legalizáciu príjmu z trestnej činnosti za ďalších 53 skutkov.

Týka sa to aj podnikateľa Petra K. a bývalého výkonného riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ľubomíra P. TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk.

Závažný zločin

„V rámci uvedených 53 skutkov bolo dňa 28. apríla 2021 vznesené obvinenie osobám Ľ.P., P.K., N.B. a dvom právnickým osobám za pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spáchaný formou spolupáchateľstva,“ uviedla hovorkyňa.

Dodala, že Ľubomírovi P. bolo 8. marca 2021 v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku na PPA rozšírené obvinenie aj za pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku.

Tiež Ľubomírovi K. za pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku formou účastníctva.

Miliónové úplatky

Norbert B., spoluobvinený podnikateľ Peter K. a bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír P. sa nachádzajú vo väzbe.

Počas akcie Dobytkár do polovice júla 2020 Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb.

Čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška pôvodne zdokumentovaných úplatkov dosiahla viac ako desať miliónov eur.

Zdroj: TASR