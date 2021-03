Zdroj: Facebook.com/Hoaxy a podvody - Polícia SR Polícia zasiahla proti šíreniu hoaxu: Na Facebooku frajer, v skutočnosti príkladný občan Muži zákona sa vybrali skontrolovať muža, ktorý sa na sociálnej sieti chválil tým, že aj keď má koronavírus, chodí po verejnosti. Ako to dopadlo? 30. marec 2021 Milan Hanzel Krimi

Polícia uviedla, že príspevok o tom, že istý Richard sa na Facebooku vychvaľoval, že je infikovaný vírusom COVID-19, ale veselo chodí von, bola upozornená. Preto sa rozhodla to preveriť.

„Autora sme navštívila doma a po predložení potvrdení vieme konštatovať, že je negatívny a vzorovo – pravidelne sa zúčastňuje antigénového testovania,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.

Prečo klamal?

Aj na túto otázku si polícia posvietila a prišla z dvomi príčinami.

Macher na Facebooku, v realite vzorný občan – klasické správanie niektorých autorov „revolučných“ príspevkov, ktorí žijú dvojaký život. Na internete nesúhlasia so žiadnymi opatreniami, medzi svojou komunitou sú za hrdinov, no v realite sú vzornými občanmi. Nepodarený pokus o vtip.

„Veríme, že to bol druhý prípad. No aj vtedy by stálo za zváženie, aby "vtipálkovia“ trochu ubrali z plynu. Žijeme v ťažkej dobe a takýto humor môže niekoho reálne vystrašiť, čo bude mať aj dopad na pracovné zaťaženie overujúcich policajtov, ktorí by svoj čas mohli využiť efektívnejšie," dopísali policajti.

