30. marec 2021 MI Ako ušetriť Každé euro sa zíde! Ako ušetriť na Veľkú noc viac ako STOVKU? Táto šibačka nebude ako zvyčajne. Pandémia ustupuje len pomaly a stále platia obmedzenia. Dajte si však pozor, aby ste napriek tomu neminuli priveľa.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Veľká noc je tradične spojená s návštevami blízkych a prijímaním šibačov. Všetkých treba pohostiť a pribaliť aj výslužku. Vedeli ste, že každý rok to priemernú slovenskú rodinu stojí aj viac ako 300 eur? Tento rok to môže byť iné a to nielen kvôli pandémii.

Veľká noc s rozumom

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko vás stojí príprava Veľkej noci? Odborník na osobné financie Peter Gurecka pre portál tvnoviny.sk tvrdí, že štandardne je to 240 až 320 eur. Lenže tento rok nebude štandardný a veľkonočné sviatky by sme mali prežívať len v úspornom režime a s minimom návštev.

Tento rok by sme podľa Gurecku v súvislosti s protipandemickými opatreniami mohli na veľkonočných prípravách a nákladoch ušetriť od 90 do 170 eur.

Je to, samozrejme, slabá náplasť na sviatky poznamenané hrozbou koronavírusu, ale na druhej strane vždy je dobré pristupovať k rodinným financiám s rozumom. Preto naše odporúčania môžete aplikovať každý rok bez ohľadu na pandemickú situáciu.

Ľudia pri tomto jarnom sviatku míňajú najviac na jedlo, cestovanie a výslužku pre šibačov. Všetko sa dá robiť aj úspornejšie. Stačí len vedieť, ako na to.

Zlaté zásady

Žiadne tradície nestoja za to, aby ste sa nakazili koronavírusom a šírili vírus ďalej. Preto buďte zodpovední a rešpektujte vládne odporúčania pre tohtoročnú Veľkú noc – žiadne veľké návštevy a presuny cez okresy za rodinou. To vám zároveň pomôže ušetriť desiatky eur na cestovných nákladoch.

Odložte šibačku a polievačku na budúci rok a ak už k vám nejakí šibači prídu, buďte s nimi vonku. Ako výslužku im rozdávajte koláče, ktoré sú zdravšie i lacnejšie ako kupované sladkosti.

Určite nedávajte malým šibačom peniaze. Nie je to súčasť tradícií a pre chlapcov sa tak Veľká noc stáva symbolom rýchleho zárobku. Takýto materializmus sa k tomuto sviatku rozhodne nehodí.

Skúste radšej zabodovať vlastnoručne zdobenými kraslicami. Ak nie ste zruční, zvoľte len ľahké postupy, ktoré zvládnu aj deti. Napríklad namaľovanie vajíčok olejovými farbami a ozdobenie jednoduchými bodkami a vlnovkami, či tradičné zafarbenie v kúpeli z cibuľových šupiek, alebo ozdoby z čipky. Viac inšpirácií nájdete aj tu.

Vlastné kraslice môžete použiť aj na veľkonočnú výzdobu. Bude to originálne a rozhodne lacnejšie ako dekorácie predávané v obchode. Na vytvorenie sviatočnej atmosféry často stačí aj obyčajná čerešňová halúzka, ktorá vo váze s vodou krásne rozkvitne. Keď ju ozdobíte stužkou a maľovanými kraslicami, bude to dokonalé.

V neposlednom rade sa skúste pozrieť do skríň, či tam nenájdete veľkonočné ozdoby z minulého roka. Určite dobre poslúžia aj opakovane.

Najviac prejeme

Slovenská pohostinnosť sa prejavuje najmä v kuchyni počas sviatkov. Mnohé rodiny si nevedia predstaviť Veľkú noc bez stolov prehýbajúcich sa pod tradičnými jedlami. Lenže tento rok by mal byť na návštevy chudobný a preto je dobré sa vopred zamyslieť nad tým, kto to všetko zje.

Bežne zaplatíme za veľkonočný nákup potravín viac ako sto eur. Ak chcete ušetriť a zbytočne neplytvať jedlom, najprv si ujasnite, koľko návštev očakávate a tomu prispôsobte obsah nákupného košíka. Je zbytočné nachystať plný stôl, ak si k nemu sadne len úzka rodina.

Do obchodu následne vyrazte s jasným nákupným zoznamom. Premyslite si, čo budete variť a pre koľko osôb. Nemajte zbytočne veľké oči a myslite na to, že sviatky budú pekné aj bez zbytočného prejedania sa.

Dávajte si pozor pri nákupe podľa zľavových letákov. Výrazné akcie vás môžu zlákať nahádzať si do košíka aj veci, ktoré nepotrebujete, prípadne viac, ako budete schopní zjesť. V konečnom dôsledku tak vôbec neušetríte, práve naopak.

Zdroj: Dnes24.sk