Už DOSŤ! Kaderníci to berú do svojich rúk a chcú OTVÁRAŤ! Kedy spustia prevádzky?

Pred pár dňami sme vás v tomto ČLÁNKU informovali o tom, že majiteľ holičstiev v českom Olomouci sa chystá otvoriť svoju pobočku aj napriek platným zákazom.

„Riešenie, o ktorom si myslíme, že je bezpečnejšie ako účesy v domácnosti, je bezpečnejšie ako nakupovanie v obchodných reťazcoch, bezpečnejšie ako práca vo veľkých firmách,“ vyhlásil český podnikateľ.

„Je to pre nás určitý plán. Plán návratu do normálu a predovšetkým prežitia. Štát zlyhal a je čas sa o seba starať. S pokorou, rešpektom a so všetkou obozretnosťou,“ dodal odvážny majiteľ.