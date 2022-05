Zdroj: TASR/Martin Baumann Politologička ŠOKUJE: Vyzerá, akoby premiér REZIGNOVAL na riadenie vlády! V aktuálnej koaličnej kríze to vyzerá, akoby premiér Eduard Heger (OĽANO) rezignoval na riadenie vlády a hľadanie kompromisov. Vyhlásila to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. 21. máj 2022 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Do veľkej miery to podľa nej súvisí s tým, že nemá silné politické postavenie. „Premiér nemá žiadne portfólio a je to tak preto, aby mal dostatok priestoru riadiť vládu, hľadať kompromisy, dohadovať politické ústupky a strážiť implementáciu programového vyhlásenia vlády,“ priblížila Világi.

Ako mŕtvy chrobák

Pri aktuálnej kríze to podľa nej vyzerá, akoby rezignoval na riadenie vlády a hľadanie kompromisov. „Toto určite do veľkej miery súvisí s tým, že nemá silné politické postavenie – nie je lídrom najsilnejšej strany a ani interne nekonkuruje lídrovi vo svojej materskej strane,“ doplnila.

Navonok to podľa politologičky pôsobí tak, že premiér hrá rolu „mŕtveho chrobáka“, teda prečkať, kým to pominie. „Možno nevieme o všetkých zákulisných rokovaniach a iniciatíve premiéra a krivdíme mu, ale ak by takéto rokovania aj prebiehali, evidentne nie sú veľmi úspešné, respektíve hlavní protagonisti sporu aj naďalej ostria situáciu,“ skonštatovala.

Hrozí pád vlády?

Aktuálny spor v koalícii týkajúci sa protiinflačných opatrení vníma Világi negatívne najmä preto, ako sa tento spor prezentuje. „Je prirodzené, že koaliční partneri môžu mať názorové rozpory, ale preto bol vytvorený inštitút koaličnej rady, aby sa tieto rozpory riešili a koalícia mohla vystupovať jednotne alebo aspoň obrusovala tie najostrejšie hrany konfliktu,“ myslí si politologička.

Ak by prestala platiť koaličná zmluva, nemali by sme tu podľa nej stálu vládnu koalíciu, ale variabilné parlamentné koalície. „To znamená, že pre každý vládny návrh by bolo potrebné, aby si príslušný minister zabezpečil v parlamente podporu, čo by výrazne skomplikovalo ministrom ich prácu,“ skonštatovala. Mohlo by to podľa nej niektorú z vládnych strán omrzieť až natoľko, že by podporili pád súčasnej vlády alebo by ministri mohli rezignovať na snahu presadiť zmeny vo svojich rezortoch.

