Zdroj: TASR/Dano Veselský , TASR/Martin Baumann Raši: Matovič si mýli samosprávy s bankou na financovanie jeho „uleteným nápadov“ Matovič si podľa Rašiho neuvedomuje, že samosprávy nemajú voľné prostriedky na financovanie jeho nápadov a PR aktivít. 19. máj 2022 Politika

19. máj 2022 Politika Raši: Matovič si mýli samosprávy s bankou na financovanie jeho „uleteným nápadov“ Matovič si podľa Rašiho neuvedomuje, že samosprávy nemajú voľné prostriedky na financovanie jeho nápadov a PR aktivít.

Zdroj: TASR/Dano Veselský , TASR/Martin Baumann

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) nevie nič o samosprávach, mýli si ich s bankou, ktorá má financovať jeho „uletené nápady“. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii. Deklaroval, že strana podporuje samosprávy aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Matovičove nápady

„Vláda sa správa k samosprávam ako k nepriateľovi, vedie s nimi vojnu,“ podotkol Raši. Podčiarkol, že samosprávy sú v priamom kontakte s občanmi a často suplujú to, v čom zlyháva štát.

Kritizuje navrhované zvýšenie daňového bonusu, pripomenul, že samosprávy žijú z daní fyzických osôb. Matovič si podľa neho neuvedomuje, že samosprávy nemajú voľné prostriedky na financovanie jeho nápadov a PR aktivít.

Mali by byť partnerom

Raši skonštatoval, že minister financií sa chystá mestám a obciam zobrať 620 miliónov eur, poukázal na infláciu, zvýšené účty za energie, rast stavebných materiálov, zabrzdené európske projekty. Upozornil, že samosprávy nebudú mať inú možnosť ako utlmiť svoje aktivity, služby občanom a peniaze si budú musieť brať od ľudí zvýšením poplatkov.

Neverí, že Matovič alebo koalícia napokon prídu s nejakým návrhom kompenzácie výpadkov príjmov samospráv. Podotkol, že ak im štát nebude financie brať, nebude im musieť nič kompenzovať.

Podobne to vníma aj Ján Ferenčák (nezaradený). Hovorí o čiernom dni pre samosprávy. Podčiarkol, že tie by mali byť partnerom vláde a nie jej podriadeným. Vláda podľa neho prijíma zákony, ktoré samosprávam sťažujú fungovanie. Kritizuje, že Matovičov balík opatrení prišiel do NR SR opäť bez riadnej diskusie, a to aj napriek upozorneniam zo strany samospráv.

Zdroj: TASR